МАЕ: Разполагаме с допълнителни аварийни петролни резерви в случай на нужда

Международната агенция по енергетика (МАЕ), която миналата седмица се съгласи на рекордно освобождаване на аварийни петролни резерви, заяви, че разполага с още количества, които могат да бъдат предоставени при необходимост, предава Bloomberg.

„Бързата реакция на МАЕ оказа успокояващ ефект върху пазарите“, заяви изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол в телевизионно изявление. „Но макар освобождаването на нашите запаси да може да послужи като буфер засега, то не е трайно решение“, добави той.

Бирол подчерта, че „най-важното“ за петрола и газа би било отварянето на жизненоважния Ормузки пролив, чието функциониране е нарушено от войната в Иран. Той заяви, че допълнителни количества „черно злато“ в момента постъпват на азиатските пазари, които са най-зависими от доставките от Близкия изток.

Миналата седмица МАЕ заяви, че в резултат на войната пазарът преживява най-голямото прекъсване на доставките в историята.

Към 18:30 ч. българско време фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,42% до 102,7 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,6% до 96,13 долара за барел. По-рано днес и двата сорта се търгуваха на цени от над 100 долара за барел, тласнати нагоре от напрежението около Иран.

Цените леко спадат, след като американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че САЩ позволяват на ирански петролни танкери да преминават през Ормузкия проток. За скромното успокоение на пазара допринесе и материал на The Wall Street Journal, в който се посочва, че САЩ скоро ще обявят коалиция от държави, които ще ескортират кораби през пролива.

Goldman Sachs оценява, че скокът в цените на енергоносителите, произтичащ от войната в Иран, може да отнеме около 0,3 пр.п. от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) през следващата година, като същевременно ускори общата инфлация с около 0,5 пр.п. до 0,6 пр. п.

Очаква се по-високите цени на природния газ да засилят инфлационния натиск и да забавят растежа, особено в Европа и Азия, като рисковете сочат към по-големи последствия, ако Ормузкият проток остане затворен, предупредиха от банката в неделя.