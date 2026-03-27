Майкъл Бар от Фед: Разумно е лихвите да останат без промяна в условията на несигурност

Централните банкери на САЩ са в добра позиция да поддържат лихвените проценти без промяна, докато конфликтът в Близкия изток и други фактори затрудняват способността им да насочат инфлацията към целта от 2%. Това заяви членът на Управителния съвет на Федералния резерв Майкъл Бар, цитиран от Bloomberg.

Той подчерта възможността въздействието на митата на президента Доналд Тръмп върху инфлацията да продължи и след тази година, като същевременно отбеляза, че ценовият натиск при услугите, изключващи жилищния сектор, и нивото на базовата инфлация, която не включва волатилни елементи като храните и енергоносителите, са високи.

„Предвид значителната несигурност относно потенциалните ефекти от събитията в Близкия изток върху нашата икономика, както и другите фактори, които споменах, е разумно да отделим известно време за оценка на условията“, посочи Бар. „Нашата настояща парична политика ни поставя в добра позиция да запазим стабилност, докато оценяваме постъпващите данни, променящата се прогноза и баланса на рисковете“, добави той.

Миналата седмица Фед запази основния си лихвен процент без промяна за втори пореден път - ход, който Бар заяви, че подкрепя. Централните банкери посочиха повишената несигурност в икономическите перспективи, дължаща се отчасти на войната на САЩ и Израел в Иран, която доведе до рязко покачване на цените на петрола.

Майкъл Бар заяви, че ако конфликтът приключи скоро, ефектът върху инфлацията и икономическата активност би могъл да бъде ограничен.

„Но ако това продължи още известно време, скокът в цените на енергоносителите и другите суровини може да има по-широки последици както за цените, така и за икономическата активност“, каза той. „Вече пет години инфлацията се задържа на високи нива, а краткосрочните инфлационни очаквания отново се повишиха. Затова съм особено загрижен, че още един ценови шок може да засили дългосрочните инфлационни очаквания.“

Централните банкери смятат, че е от решаващо значение да се ограничат очакванията на обществеността за бъдещата инфлация, за да се овладее ценовият натиск.

Междувременно Бар заяви, че сравнително ниската и стабилна безработица отразява баланс между създаването на работни места и намаляващата работна сила.

„Все пак ниските нива на наемане вероятно правят пазара на труда уязвим към шокове, така че продължаващата бдителност по отношение на условията на пазара на труда остава оправдана“, каза той.