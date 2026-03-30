Френският гуверньор: ЕЦБ трябва да стабилизира инфлационните очаквания

Европейската централна банка (ЕЦБ) е готова да действа, за да ограничи инфлационните очаквания сред потребителите в еврозоната, въпреки че залагането на конкретни дати за евентуално повишаване на лихвените проценти би било преждевременно. Това заяви гуверньорът на Френската централна банка в оставка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Франсоа Вилроа дьо Гало в интервю за La Stampa, цитирано от Bloomberg.

Войната на САЩ и Израел в Иран може да предизвика негативен шок в предлагането, което да доведе до по-бавен икономически растеж и по-бързо покачване на потребителските цени, предупреди той, като добави, че последните новини около конфликта „не дават благоприятни сигнали“.

„ЕЦБ няма контрол върху цените на петрола, но има способността и задължението да стабилизира инфлационните очаквания на домакинствата и бизнеса около нашата средносрочна цел от 2%“, посочи френският гуверньор. „Готови сме да действаме в тази посока, ако е необходимо“, каза още той.

Някои негови колеги намекнаха за възможни действия още през април. Пазарите също очакват затягане на паричната политика, като вече залагат на до три повишения на лихвените проценти в еврозоната тази година.

Франсоа Вилроа дьо Гало заяви, че пътят на лихвените проценти на ЕЦБ не е предварително определен и ще бъде ръководен от икономическите данни. През април той ще участва в заседание на ЕЦБ за последен път, преди да напусне Френската централна банка.

Финансистът каза още, че финансовият сектор в Европа е изложен на по-малък риск от нестабилност, отколкото през 2007 г., благодарение на засилените банкови регулации. Той обаче предупреди за по-големи рискове за САЩ и призова за внимателно наблюдение на динамиката на фондовите индекси, частното кредитиране и криптовалутите.

„Системните рискове изглеждат по-ниски на Стария континент в сравнение със Съединените щати“, каза френският гуверньор. „Освен това наблюдаваме тенденция към дерегулация от другата страна на Атлантика - посока, която би била опасна, особено в настоящия пазарен контекст“, добави той.