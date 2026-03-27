Вунш от ЕЦБ: Лихвите ще се вдигнат, ако войната в Иран не приключи до юни

Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще трябва да предприеме действия, ако войната в Иран не приключи до юни. Това заяви гуверньорът на Белгийската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Пиер Вунш, като призова за търпение, докато паричните власти оценяват мащаба на икономическите последици от конфликта.

Централните банкери, макар и готови да затегнат паричната политика, не бързат да предприемат стъпки, които биха могли да изглеждат като преувеличена реакция, посочи още той пред Bloomberg. Той добави, че се чувства „спокоен“ относно пазарните прогнози за поне две увеличения на лихвите през тази година.

Представителите на ЕЦБ обмислят дали ще се наложи да повишат разходите по заемите, за да спрат скока на енергийните разходи да се отрази върху инфлацията като цяло. Председателят на банката Кристин Лагард заяви тази седмица, че тя ще действа решително и бързо, ако е необходимо, макар че засега финансистите все още само наблюдават развитията около войната.

Централни банкери, включително гуверньорът на Германската централна банка Йоахим Нагел, дадоха сигнали, че може да се наложи лихвите да бъдат повишени още следващия месец, ако перспективите за цените се влошат още повече. Други, като финландския гуверньор Оли Рен, призоваха за предпазливост, като изтъкнаха, че последствията в средносрочен план не са еднозначни.

„По-слабият икономически растеж може в крайна сметка да ограничи вторичните ценови ефекти“, каза Пиер Вунш. Въпреки това според него промяна в лихвените проценти е възможна още следващия месец.

„Ако до следващия месец разполагаме със солидни доказателства, че шокът ще бъде дълготраен и ще доведе до значителен скок на инфлацията, може да се наложи да предприемем мерки. Но все още имаме малко време до заседанието през април“, добави той.

Базовият сценарий на ЕЦБ от миналата седмица предвижда потребителските цени в еврозоната да се повишат с 2,6% през тази година – значително над целта от 2%. Но в отделно изявление управителят на Словенската централна банка Примож Доленц заяви, че дори този резултат „вече не е реалистичен“.

„Напрежението между САЩ и Иран не намалява, а напротив, което може да означава по-дълъг конфликт с дългосрочни последствия“, каза той.

При екстремния сценарий на ЕЦБ, при който прекъсванията в енергийните доставки продължат, инфлацията би достигнала дори 6,3%. Но не е ясно дали централните банкери ще трябва да реагират, ако инфлацията и растежът останат близки до базовия сценарий, според Пиер Вунш.