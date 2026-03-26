Нагел от ЕЦБ: Повишение на лихвите през април вече е вариант

Европейската централна банка (ЕЦБ) може да повиши лихвените проценти на следващото си заседание през април, ако перспективите за цените продължат да се влошават заради войната в Иран. Това заяви гуверньорът на Германската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел пред Ройтерс.

Той посочи още, че през следващите седмици базираната във Франкфурт финансова институция ще разполага с достатъчно информация за оценка на ситуацията.

„Това със сигурност е вариант, но все пак е само един от вариантите“, посочи финансистът. „Мисля, че до април ще разполагаме с достатъчно данни, за да определим дали трябва да предприемем действия, или можем да изчакаме и да наблюдаваме“ развитията, добави той.

Нагел каза, че „това определено е ситуация, при която с всеки изминал ден рискове за цените се увеличават“, особено по отношение на това, което е най-важно от гледна точка на паричната политика - как ще се развиват средносрочните инфлационни очаквания.

„Не бива да се колебаем да действаме само защото смятаме, че все още е твърде рано“, допълни той.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви в сряда, че паричният орган ще действа решително и бързо, ако настоящият скок в цените на енергоносителите създаде риск от по-широко разпространение на инфлацията. Засега обаче банката все още анализа шока, причинен от войната на САЩ и Израел срещу Иран, предава Bloomberg.

По-рано днес заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос посочи, че банката „внимателно следи“ икономическите ефекти от войната с Иран и е решена да постигне ценова стабилност.

„Ние сме непоколебими в ангажимента си да гарантираме, че инфлацията ще се стабилизира около целта ни от 2% в средносрочен план“, каза Де Гиндос в четвъртък в Талин, Естония. „Нашият подход, основан на данните и вземането на решения от заседание до заседание, ни позволява гъвкаво да реагираме на променящите се перспективи.“

Конфликтът в Близкия изток доведе до рязко покачване на цените на енергоносителите, което напомня за шока от 2022 г. след руската инвазия в Украйна, когато инфлацията надхвърли 10%.

„Когато казваме, че ни е необходима повече информация с течение на времето, мисля, че това се отнася най-вече до развитието на самия конфликт“, каза заместник-председателят на ЕЦБ. „Това ще бъде ключовата променлива, която ще определи нашата позиция по отношение на паричната политика“, добави той.