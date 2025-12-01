За няколко години производителят на чипове Nvidia успя да се разшири до невиждани размери и в момента е вероятно най-важната компания в света. Нейните продукти са в основата на индустрията с изкуствен интелект и са търсени от всички потребители. Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: "Има ли компания, която може да измести Nvidia?".

Климент Робев, пазарен анализатор в "Елана Трейдинг":

В AI бизнеса, ако не изпреварваш събитията, вече си закъснял. Досега Nvidia задаваше пазарните тенденции и ценообразуваше почти като монополист, но компанията вече не е просто производител на чипове – тя се трансформира към софтуерни и облачни услуги. Именно тук може да бъде изместена.

Alphabet е силен претендент с по-добри специализирани чипове и голяма cloud инфраструктура. Amazon и Microsoft също набират скорост, а AMD предлага по-евтина алтернатива. С навлизането на нови специализирани играчи и зрялост на AI пазара маржовете ще се свият и лидерството на Nvidia ще бъде поставено под въпрос още през следващата година.

Божидар Балевски, финансов анализатор:

На този етап, въпреки спекулациите около напредъка на Google, средносрочно – в рамките на 3-5 години, Nvidia остава поне едно поколение пред конкурентите. Хардуерът и софтуерът им формират силно „лепкава“ екосистема, която задържа клиентите.

В дългосрочен план, при значителните инвестиции на големите технологични компании, може да има промяна, но днес няма реална алтернатива, която да ги измести. Доказателство е и високият им брутен марж – около 70%.

Панайот Пощов, ръководител Международни пазари в Карол:

Nvidia съчетава трудно заменима научна експертиза и силен бизнес модел. Компанията продава хардуер на Amazon, Microsoft и Google, които използват техните системи за обучение и отдаване на изчислителна мощ.

Истинската крепост на Nvidia обаче е софтуерната екосистема CUDA – език, инструменти и библиотеки, които „заключват“ разработчиците към чиповете им и създават мощен мрежов ефект.

Конкуренти като AMD разчитат на решения с отворен код, а ASIC чиповете на Amazon и Google са по-малко гъвкави. Затова Nvidia остава единствената универсална платформа за всички AI модели и водещ играч на пазара.

Вижте още коментари на анализатори, участвали в анкетата, във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.