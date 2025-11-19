Има ли балон в оценките на AI компаниите?

Дълго време нямаше корекции, но фактите са, че в момента цените на технологичните акции намаляват. Този коментар направи Симеон Петков, главен трейдър във FrontPeak Trading, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той смята, че органичният кеш за AI инвестиции свърши и напомни, че компании като Oracle и Meta емитират големи количества корпоративни дългови книжа. „Макар тези облигации да са с висок рейтинг, това оказа негативно влияние върху пазара и започнаха разпродажби“, посочи Петков.

Той отбеляза, че има „кръгово финансиране“ и даде за пример Nvidia, която дава 100 милиарда на OpenAI, а те купуват с тях чипове на Nvidia. Според него това повдига въпроси за зависимостите между десет от най-големите компании. По думите му издаването на дълг означава, че вече и банките са намесени, а не става въпрос за органичен кеш, който компаниите генерират.

Балон ли е AI?

Някои анализатори смятат, че следващата голяма финансова криза ще дойде от този дълг. Преди два месеца Oracle беше една от най-добре представящите си компании, а сега нарастващият дълг доведе до над 30% спад на акциите на компанията. „Разбира се, има и гласове, които отричат, че това е балон, а виждат в развитието на AI възможност за огромни печалби“, заяви Петков.

Той е на мнение, че няма непосредствена заплаха големите технологични компании да не могат да обслужват дълга си. „Проблемът е, че по прогнози на JP Morgan за развитието на технологията са нужни още 5 трилиона дълг в следващите няколко години“, напомни трейдърът.

Здравословна корекция на пазара

Симеон Петков отбеляза, че в момента липсва ясен тренд и много инвеститори предпочитат да държат парите си в кеш, но очаква, че скоро ще стане ясно в каква посока ще поемат пазарите. „S&P 500 продължава да демонстрира добри показатели. Възможно е всичко това да е здравословна корекция след дълъг период на растеж“, прогнозира пазарният анализатор.

Той добави, че сега индексите и акциите са позиционирани в много широки граници, което е токсична волатилност. „В такива случаи си „седиш на ръцете“, наблюдаваш и изчакваш. Самият Уорън Бъфет държи сериозни позиции в кеш“, даде пример Петков.

