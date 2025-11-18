Microsoft и Nvidia ще инвестират 15 млрд. долара в Anthropic

Microsoft и Nvidia се ангажираха да инвестират общо до 15 млрд. долара в Anthropic в ход, който свързва компанията за изкуствен интелект по-тясно с две групи, които са сред най-големите поддръжници на конкурента му OpenAI, предава Bloomberg.

Anthropic също се е ангажирала да закупи изчислителна мощност на стойност 30 млрд. долара от облачната услуга Azure на Microsoft, съобщиха компаниите.

Сделката е част от нарастващия брой партньорства, при които доставчиците на облачни изчислителни услуги и чипове подкрепят водещи компании за разработване на изкуствен интелект, които от своя страна харчат средства за услуги от същите тези компании. Инвеститорите са все по-притеснени от тези т. нар. кръгови сделки в областта на изкуствения интелект, като някои се опасяват, че те са ясен признак за балон.

За Anthropic споразумението също така я доближава до Microsoft, която е инвестирала над 13 млрд. долара в OpenAI и изигра ключова роля в успеха на производителя на ChatGPT. През последните месеци обаче Microsoft и OpenAI са в открита конкуренция помежду си.

„Все повече ще ставаме клиенти един на друг – ние ще използваме моделите на Anthropic, те ще използват нашата инфраструктура и ще излезем заедно на пазара“, заяви главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела за Anthropic във видео, публикувано във вторник. „Разбира се, всичко това се основава на партньорството ни с OpenAI, която остава изключително важен партньор за Microsoft“, допълни той.

Anthropic, основана през 2021 г. от бивши служители на OpenAI, се позиционира като надеждна, осъзнаваща притесненията за безопасността компания, на която потребителите могат да се доверят. Въпреки че е по-малка от OpenAI, чатботът на компанията Claude и основната технология привлякоха вниманието на корпоративни клиенти в сектори като финанси и здравеопазване, както и на компании, разработващи, изкуствен интелект.

През септември компанията набра 13 млрд. долара при оценка от 183 млрд. долара и твърди, че има 300 хил. бизнес клиенти.

Подобно на конкурента си OpenAI Anthropic ускорява усилията си за изграждане на повече инфраструктура в подкрепа на развитието на изкуствения интелект и по-широкото внедряване на технологията. Anthropic смята да вложи 50 млрд. долара за изграждане на специализирани центрове за данни за работа с изкуствен интелект на няколко места в САЩ, включително Тексас и Ню Йорк.

Anthropic обяви сделка през октомври и с Google на Alphabet за значително увеличаване на изчислителната мощност на стартиращата компания. Google ще достави до 1 млн. от специализираните си AI чипове на Anthropic в сделка на стойност десетки милиарди долари.

В допълнение към сделката за изчислителна мощност моделите на Anthropic ще бъдат достъпни и в услугата Foundry на Microsoft за разгръщнате на AI модели в облака. Модели като Claude Sonnet отдавна липсват в облака на Microsoft, който предлага редица модели от OpenAI, Meta Platforms, DeepSeek и xAI на Илон Мъск. През септември Microsoft обяви, че ще започне да използва модели от Anthropic, за да подпомогне работата на своя AI асистент на работното място.

Amazon също е ключов партньор на Anthropic. Гигантът в областта на изчислителните технологии в Сиатъл подкрепи стартиращата компания за изкуствен интелект с инвестиция от 8 млрд. долара и построи огромен комплекс от центрове за данни и специално разработени чипове с изкуствен интелект на Amazon Web Services за използване от Anthropic. Amazon остава основният доставчик на облачни услуги на Anthropic.