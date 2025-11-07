Съществува ли съвършен инвестиционен портфейл в днешната несигурна среда?

Добре би било 30% от инвестициите да са насочени в акции, 30% - в облигации, 30% - в ETF-и, и по 5% да се държат в кеш, за да се купуват активи в случай на спад на цените им, и в деривати или хеджиране на риска. Това посъветва Димитър Марченко, мениджър „Продажби“ във Freedom24 България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той обясни, че все още е валиден съвършеният инвестиционен портфейл, при който 60% от инвестициите са насочени в акции, а 40% - в облигации, но може малко да се промени.

„Петте процента за хеджиране на риска са необходими поради несигурното положение в САЩ в момента, тъй като работата на федералното правителство е блокирана, а Върховният съд трябва да се произнесе дали митата на президента Доналд Тръмп са законни. „Няма гаранции, че пазарът в САЩ ще продължи да расте, има вероятност да отбележи спад, затова 5% за хеджиране на риска могат да спасят всеки инвеститор“, обоснова се Марченко.

Българите инвестират основно в имоти

Данни на Freedom24 показват, че за пет години индексите MSCI World и S&P 500 са нараснали със съответно 170% и 208%. Но българите предпочитат да инвестират основно в недвижими имоти, които през същия период са поскъпнали със 75%, тъй като според Марченко това на практика е почти безрисков актив.

„Хората тук имат доверие в имотите, тъй като ги виждат, могат да живеят с тях, да ги пипнат. В същото време те нямат доверие на инвестициите на фондовите пазари, тъй като изпитват страх, продиктуван вероятно от липсата на информация как работят те“, посочи той.

Марченко напомни, че S&P 500 обичайно постига силен ръст, с изключение на спада през 2020 г. заради Covid пандемията и през януари-февруари тази година, в началото на мандата на Тръмп.

По думите му проблемът с инвестициите в имоти е, че не всеки човек може да си позволи на купи такъв, тъй като цените в София вече са на ниво между 2000 и 2500 евро на кв. м.

„Един млад човек, който получава дори средна заплата, няма достатъчно активи, за да купи апартамент в София. Цените на наемите също нарастват и един двустаен апартамент в София струва около 1500 лв. на месец“, коментира Димитър Марченко.

Интерес към европейски активи

Според Марченко предложението за обща европейска борса би привлякло вниманието на ритейл инвеститорите, които в Европа са по-малко, отколкото в САЩ.

„Хората вярват повече на пазара в САЩ, това винаги е било така, но през последно време наблюдаваме тенденция все повече да се насочват към европейски активи с цел диверсификация“, коментира той.

„Инвеститорите ще започнат да вливат капитала си и в български компании, листнати на БФБ, ако се направи добър маркетинг за тях и се предоставят добри условия, прогнозира Марченко и добави, че обичайно хората залагат на познати компании като Nvidia, Oracle, AMD, тъй като смятат, че те са сигурен актив.

Удря ли инфлацията ръста на доходите и цените на имотите? Може ли да се очаква, че ще има интерес, ако се стигне до листване на общински и държавни предприятия? Възможно ли е с приемането на еврото българите да се насочат към инвестиции в европейски активи? Къде е мястото на златото в микса от инвестиции? Какво включва мисията на Freedom24 при обучението на българите как да увеличават капитала си? Какво представляват инвестиционните игри?

Материалът има информационна цел и не е съвет за вземане на инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.