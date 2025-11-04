Freedom24: Глобалните фондови пазари са над доходността на българските имоти с голяма разлика

Българските инвеститори са изправени пред решаващ момент – по данни на Националния статистически институт кумулативната инфлация за периода август 2020 – август 2025 г. надхвърля 40%. Това показва анализ на Freedom24, според който покупателната способност на 100 хил. лв., спестени през 2020 г., днес е равна на едва 60 хил. лв.

Сравнението между пазара на имоти и глобалните акции вече не е само въпрос на доходност, а и на защита на капитала от обезценяване, коментират от европейската инвестиционна платформа, която предоставя достъп до глобалните финансови пазари.

Цените на недвижимите имоти продължават да нарастват с бързи темпове, докато при глобалните капиталови пазари инвеститорите получават значително по-висока реална доходност при по-ниски разходи и по-голяма ликвидност, уверяват от Freedom24.

Растежът при недвижимите имоти е с висока цена

Пазарът на жилища в България се разширява бързо през последните пет години. Националният индекс на цените на жилищата (BIS/FRED) се е повишил от 128,1 през първото тримесечие на 2020 г. до 224,5 през първото тримесечие на 2025 г., което представлява увеличение от около 75%, или средногодишна доходност от 11,9% (CAGR).

В София средната цена на квадратен метър достига 1 800–2 200 евро, като в някои квартали ръстът е до 16% на годишна база. Въпреки това брутната доходност от наем е около 4,2–4,5%, но след данъци и разходи реалната нетна доходност пада до 2,5–3,5%. Транзакционните разходи – между 5% и 10% от стойността на сделката – и ниската ликвидност допълнително намаляват ефективността на инвестициите в имоти, преценяват във Freedom24.

Доходност от глобалните пазари

Според експертите на платформата за същия период глобалните фондови пазари са над доходността на българските имоти с голяма разлика. MSCI World Index (total return) нараства с около 170%, а S&P 500 (total return) – с приблизително 208%.

Източник: Freedom24

За пример от Freedom24 дават инвеститор, вложил 100 хил. евро в началото на 2020 г., днес той би имал 175 хил. евро, ако е инвестирал в български недвижим имот, 270 хил. евро при инвестиция в MSCI World индекс, 308 хил. евро при вложение в S&P 500 индекс.

ETF-ите водят

Инфлацията в България достига 4,2% през първите осем месеца на тази година, като за същия период глобални пазарни индекси като iShares MSCI World ETF и S&P 500 ETF носят доходност между 10% и 11%, което означава 6–7% реален прираст след корекция за инфлация.

Моделното клиентско портфолио на европейската инвестиционна платформа, съставено от десетте най-популярни акции и ETF-и сред българските инвеститори, постига доходност от 43,5% за същия период, като надминава както местните, така и глобалните индекси.

Източник: Freedom24

Експертите на Freedom24 отчитат, че тези резултати подчертават нарастващата разлика между пасивния капитал и капитала, който участва на пазарите, и показват как дори умерената експозиция към глобални пазари може да защити покупателната способност на инвеститорите.

Източник: Freedom24

Умереният риск при балансиран портфейл

Анализът на Freedom24 показва, че балансирано портфолио от 60% глобални ETF-и и 40% облигации или депозити постига около 5% реален растеж през тази година при умерен риск. Краткосрочните колебания – включително спадът на технологичните акции през март и април след промени в митата са компенсирани напълно в рамките на два месеца.

Това потвърждава ефективността на дългосрочната стратегия, основана на диверсификация и съчетание между глобална експозиция и запазване на капитала.

Имотът дава сигурност, пазарите – растеж

Недвижимите имоти остават реален и емоционално сигурен актив за българските домакинства. Въпреки това ограничената ликвидност и ниската нетна доходност ги правят по-малко ефективни при висока инфлация.

Глобалните ETF-и, от друга страна, предлагат диверсификация, прозрачност и достъп до хиляди компании по света – осигурявайки ликвидност и по-силен реален растеж на капитала. Най-ефективният подход според анализа на Freedom24 е балансираната стратегия – имоти за стабилност и ETF-и за растеж и защита от инфлация.

С наближаването на присъединяването на България към еврозоната през 2026 г., темите за международна диверсификация и финансова грамотност стават все по-важни за запазване и увеличаване на личното богатство, съветват от Freedom24.

Материалът не е повод за инвестиционно решение!