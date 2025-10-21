Кога ще има общоевропейска фондова борса?

Комуникацията между отделните депозитари и тяхното консолидиране е една от основните пречки пред създаването на общ европейски капиталов пазар към момента. Този коментар направи Михаил Димитров, финансов анализатор в „Първа финансова брокерска къща“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му тя може да бъде преодоляна, но все пак “процесът няма да бъде бърз“.

„Наличието на общ европейски капиталов пазар, за който миналата седмица призова германският канцлер Фридрих Мерц, е необходимо, но недостатъчно условие за настигане на американския пазар. Има доста други фактори, поради които американският пазар е номер едно от гледна точка на интерес от инвеститори и компании за листване“, обясни финансовият анализатор.

Според него „самият начин на изпълнение на общата борса е важна и чувствителна тема, тъй като към момента всяка страна има отделен централен депозитар“, а създаването на обща борса предполага наличието на централизирана институция.

Димитров обясни, че дори в пазари, които са свързани – например в момента има опция български компании да листват акциите си и в Германия, германският депозитар няма директна връзка с нашия централен депозитар, а това става през посредник.

Местенето на капитал от САЩ към Европа

В началото на годината се наблюдаваше преместване на капитал от САЩ към Европа заради митата на американския президент Доналд Тръмп, но Димитров отбеляза, че към момента този процес изглежда е приключил.

„Фактът, че в някои страни в Европа като Франция има сериозни проблеми, не помага на европейските пазари. Докато не се реши фискалният проблем, който имат някои европейски страни, не може да се очаква европейските пазари да изпреварят американските“, изтъкна финансовият анализатор.

Димитров отчете леко отдръпване на по-консервативните европейски инвеститори от по-рискови инвестиции. „Европейските компании в отбранителния сектор имаха много силно представяне през първото полугодие, но сега, с евентуалния напредък към постигане на мир в Украйна, се наблюдава отстъпване в цените на техните акции“, отбеляза той.

Димитров добави, че неяснота има и накъде ще се насочат вложенията от огромния пакет от инвестиции за отбрана в Европа – „каква част от него би отишъл към европейски и каква към американски компании“. „Факт е, че за момента САЩ са основният доставчик на въоръжение за Европа“, напомни той.

Инвеститорите следят Китай

Финансовият анализатор изтъкна, че в условията на продължаваща геополитическа несигурност погледите на инвеститорите са насочени основно към Китай. Той напомни, че след сигнала на Тръмп, че ще въведе мита от 100% за азиатската страна, се стигна до спад на пазарите, но сега, при сигналите за затопляне на отношенията, пазарите реагират положително.

„Инвеститорите се фокусират по-скоро върху търговските отношения с Китай и не се вълнуват толкова дали ще издържи примирието в Близкия изток. От войната в Украйна по-засегната е Европа, американските акции едва ли биха пострадали толкова от развитието на конфликта там“, е мнението на Димитров.

Той подчерта, че Тръмп няма интерес пазарите да се сринат, особено предвид предстоящите междинни избори в САЩ догодина. „Щатската икономика е построена така, че доходите на пенсионерите и на голяма част от американските граждани като цяло са пряко зависими от нивата на фондовия пазар. Затова за всеки американски политик действия, които биха довели до по-постоянен срив на пазара, са политическо самоубийство“, отбеляза той.

