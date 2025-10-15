Кои акции от "Великолепната седморка" са все още "великолепни"

Когато дойде моментът на отрезвяването, компаниите, които изграждат инфраструктура, ще бъдат по-стабилни от тези, които се опитват максимално бързо да извлекат печалба от изкуствения интелект и да предоставят крайни продукти на потребителите. Това мнение изрази Климент Робев, пазарен анализатор в „Елана Трейдинг“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Пазарният анализатор посочи, че се намираме в технологична революция, която вероятно ще премине през три етапа – еуфория, отрезвяване и реално създаване на стойност.

Той определи Tesla и Apple като компании-злато, а Nvidia, Microsoft и Amazon – като компании-лопати и изрази очакване, че последните ще бъдат в по-добра кондиция при отрезвяването на пазара.

Според Робев технологичната революция все още е в етапа на еуфорията, може би към края му, в който всичко изглежда добре и работещо.

Той припомни, че само за няколко месеца най-големите технологични компании в света са прибавили 3 трлн. долара към пазарната си капитализация, за една година са осъществили инвестиции в изкуствен интелект в размер на 300 млрд. долара, а печалбите им за последната година възлизат на 500 млрд. долара, равняващи се на Брутния вътрешен продукт на Австрия за 2024 г.

„Но бизнесът и инвестициите са рискови начинания и пречки може да се появят във всеки момент. Затова компаниите от „Великолепната седморка“ нямат пълна гаранция за успех и в толкова голям мащаб.“

Tesla и Apple губят блясък

Според Робев Tesla е най-заподозряна за излизане от елитния клуб, не заради по-малката ѝ пазарна капитализация в сравнение с останалите компании, а защото е силно уязвими относно митата между САЩ и Китай. Производителят на електромобили произвежда и продава на китайския пазар. Освен това Tesla е в етап на търсене на себе си.

„Видяхме добър отчет от компанията, той изненада приятно инвеститорите, но това е леко хлъзгав елемент от нейното развитие, тъй като добрият отчет се дължеше само на по-добрите продажбите на нейни коли на американския пазар благодарение на данъчните облекчения. Те вече няма да са фактор“, коментира пазарният анализатор и добави, че на пазарите в Европа и Азия Tesla отчита забавяне на продажбите.

„Илон Мъск каза да възприемаме Tesla като компания, която на 80% е създадена, за да прави хуманоидни роботи. Това вероятно ще се случи, но въпросът е дали търсенето им ще е толкова голямо“, посочи Робев. Той вижда риск в тази област, която според него е ключовата карта на Tesla, защото според него другият важен аспект от развитието на компанията в областта на изкуствения интелект – автономните автомобили, няма да е толкова лесен, колкото Мъск очаква. „Tesla се явява залог за това в каква степен Мъск ще осъществи предприемаческите си нагласи занапред“, отбеляза той.

Според него при Apple положението е по-различно. „Подходът ѝ към изкуствения интелект е свързан не толкова със създаването на база данни и изграждане на инфраструктура, колкото с опит да вкара AI в джоба на потребителите максимално бързо“, обясни пазарният анализатор.

По думите му Apple изпитва сериозни проблеми в посока на иновациите. Робев посочи, че дълго време компанията не е показала нещо наистина интересно, иновативно от технологична гледна точка, което да променя средата. Той предположи, че това може да забави развитието на компанията в дългосрочен план.

Сделките на OpenAI и рискът за пазара

Пазарният анализатор определи като ключов момент в развитието на изкуствения интелект сделките, които OpenAI сключи с компании като Broadcom, Oracle, Nvidia, Palantir през последните месеци. Те бяха съпроводени с нови избухвания в цените на акциите им и това допълнително наду оценките им.

„Но това беше свързано с т. нар. кръгово финансиране, при което едни пари се завъртат сред определен брой компании. Създава се впечатлението, че влизат свежи капитали в развитието на изкуствения интелект, но това не е така. Кръговото финансиране е рисково, тъй като раздува оценките, но ако някоя от споменатите компании усети затруднения в бизнеса си, може да повлече и останалите и да отрезви ентусиазма на капиталовите пазари“, предупреди Робев.

Уместни ли са паралелите между сегашното бурно развитие на изкуствения интелект и дотком балона в началото на века? Какво предстои за големите технологични компании в света? Къде е балансът между печалба и инвестиции в AI в технологичните компании?

