Bloomberg TV Bulgaria увеличава финансовата грамотност на обществото вече 10 години

Бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria увеличава финансовата и икономическа грамотност в обществото и действа като "жив икономически речник", обучавайки аудиторията на термини, които преди това не са съществували в българския език, заяви Николина Димитрова, изпълнителен директор на телевизията, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Проектът е изключително амбициозен, насочен към най-елитната аудитория, която държи на точността и достоверността, посочи Георги Бисерински, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria, по повод 10-ата годишнина на бизнес телевизията. „Наложиха се високи стандарти за точност и достоверност, които впоследствие се възприеха и наложиха в цялата медийна група", подчерта той. "Bloomberg TV България се превърна в основен фактор за развитието на предприемаческата екосистема в България, предоставяйки трибуна на много стартиращи и мултинационални компании".

„Преди 10 години почти не съществуваше бизнес журналистика в България. Създаването на телевизия Bloomberg в България беше предизвикателство по много причини. Липсваха думи в българския език за икономически процеси, нямаше достатъчно икономически журналисти“, допълни Николина Димитрова.

Тя отбеляза още, че с появата на Bloomberg TV Bulgaria в медийното пространство се създадоха нови правила за съобщаване на обществено значими процеси в икономиката и бизнеса с конкретни имена на компании, нещо, което преди е било избягвано, но е много важно заради секторните анализи.

За последния месец сайтът на Bloomberg TV Bulgaria е посетен от 300 хил. уникални потребители и това са между 4 и 5 на сто от населението на България и доста по-голям процент от активните хора сред работещите, съобщи Георги Бисерински.

Повишаване на самочувствието на бизнеса

Николина Димитрова обърна внимание, че голяма част от аудиторията са млади хора и студенти, които стават част от световния контекст, зададен от Bloomberg LP. „Телевизията работи по строгите журналистически правила на Bloomberg LP, което включва "Библията", указваща какво е позволено и какво не. Този етичен кодекс е изключително ценен за поддържане на хигиена в работата“, заяви тя.

Бисерински добави, че един от големите проблеми на журналистите е автоцензурата, но следвайки правилата, зададени от Bloomberg LP, журналистите в българската медия получават пълна свобода да изразяват своите мнения.

„Изключително важно е, че в ДНК-то на телевизия Bloomberg е заложено генерирането на съдържание въз основа на данни, използвайки терминалите и графиките на Bloomberg, което гарантира представянето на реални факти, като хората могат сами да тълкуват тяхното отражение“, каза още той.

Възможностите на капиталовия пазар

За Бисерински особено важно е, че в последните години медията отразява всичко, което се случва на българския капиталов пазар. „Българска фондова борса, колкото и да е малка като капитализация, има своите резултати, и колкото повече се говори за възможностите на капиталовите пазари и активи като злато и криптовалути, толкова повече тази информираност помага за управление на спестяванията на населението на България“, обясни мениджърът.

Николина Димитрова акцентира върху гостите в предаванията, които са изявени в дейността си. „Медията изигра огромна роля за създаването на самочувствие на българската бизнес общност, поставяйки я в контекста на световния бизнес и задавайки задълбочени въпроси“, категорична е тя.

Изкуственият интелект

"Каквото и да прави изкуственият интелект, той няма как да замени естествения", подчерта Николина Димитрова. Тя е убедена, че AI е полезен в събирането и групиране на данни, но той не може да замени човешката дейност, която остава ключова за анализа и мисленето.

Бисерински обясни, че технологиите са необходими и се използват инструменти с AI за генериране на съдържание, и това влияе на темповете на развитие на медийния пазар. „Бързото навлизане на AI е факт, както и промените в социалните мрежи, затова нуждата от адаптация на медиите е от жизнено важно значение, както и предлагането на съдържание в подходящ формат, за да се достигне до по-широка аудитория, особено сред младите хора, които се информират предимно през социалните мрежи“, коментира той.

Димитрова е убедена, че Bloomberg TV Bulgaria и през следващите години ще се придържа към целта да се движи "само напред и само нагоре". „От една страна, целта е да се представя качествено, включително и българско съдържание, а в същото време да се привличат и развиват млади таланти“, очерта плановете на Bloomberg TV Bulgaria тя.

Георги Бисерински прогнозира, че броят на хората, търгуващи на фондовите пазари и управляващи своите спестявания, ще нараства и медия с качествена журналистика, каквато е Bloomberg TV Bulgaria, ще бъде много търсена и в бъдеще.

