Какво трябва да направи България, за да привлича големи чужди компании?

В последните години привличането на чужди инвестиции в България става все по-трудно. Големите инвеститори продължават да заобикалят страната, която изпитва трудности да привлече водещи глобални компании поради раздута администрация и своята политическа и икономическа нестабилност, а отскоро някои експерти заговориха и за финансова нестабилност.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Какво може да направи България, за да привлича големи компании?

Доброслав Димитров, член на УС на БРАИТ:

Едно от най-важните неща е България да се позиционира като място, привлекателно за инвестиции и развитие на високи технологии. Вместо да градим лош имидж и да се фокусираме върху негативите, трябва целенасочено да изграждаме бранд, който показва страната като добро място за бизнес, не само за туризъм.

Необходими са по-бързи административни процеси и намаляване на бюрокрацията, защото често не тежките регулации, а бавната работа на институциите възпира инвеститорите. България има потенциал, но трябва активно да го показва и да улеснява реализацията на проекти.

Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика:

Най-важното в момента е да се постигне фискална стабилност чрез балансиран бюджет и ясен план за ограничаване на дълга. Това ще покаже ангажираност към финансова дисциплина и ще повиши доверието към страната.

Също толкова важно е укрепването на правовата държава и съдебната система, тъй като несигурността в тази сфера възпира инвеститорите. Трябва да се подобри качеството на образованието и квалификацията на работната сила, както и да се намали административната тежест за бизнеса.

Необходима е и активна стратегия за привличане на инвеститори и изграждане на положителен имидж на България.

Вижте всички коментари на анкетираните икономисти в сайта на Bloomberg TV Bulgaria.