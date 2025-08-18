Преките инвестиции у нас за първото полугодие се свиват до 848 млн. евро

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България от януари до юни възлиза на 848 млн. евро, намалявайки с 31,4 млн. евро (3,6%) спрямо този за същия период на миналата година, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

През юни 2025 г. обаче потокът е отрицателен в размер на 359,6 млн. евро, увеличавайки се над пет пъти спрямо отрицателния поток от 69,3 млн. евро за юни 2024 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 232,9 млн. евро за периода януари – юни 2025 г. Той е по-голям с 10,1 млн. евро от този за първите шест месеца на 2024 г., който е положителен в размер на 222,8 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 10,8 млн. евро при отрицателен нетен поток от 1,1 млн. евро за януари – юни 2024 г.

Източник: БНБ

По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,756 млрд. евро при положителна стойност от 1,236 млрд. евро за януари – юни 2024 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1,141 млрд. евро за разглеждания период при отрицателна стойност от 579,9 млн. евро за януари – юни 2024 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни 2025 г. са от Италия (197,3 млн. евро), Нидерландия (190,7 млн. евро) и Гърция (167,3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Швейцария (296,6 млн. евро) и Люксембург (155,9 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - юни възлиза на 244,3 млн. евро при 541,6 млн. евро за същия период на миналата година. През юни нетният поток е положителен и е 70,2 млн. евро при положителна стойност от 93,3 млн. евро за юни миналата година.