Отчетът на Nvidia очаквано надмина прогнозите на инвеститорите

Отчетът на производителя на чипове Nvidia за третото тримесечие очаквано надмина прогнозите на Wall Street за приходите и печалбата, предаде CNBC.

Печалбата на акция на техгиганта е достигнала 1,30 долара през периода от юли до септември в сравнение с очаквания ръст до 1,25 долара. Приходите на компанията възлизат на 57,01 млрд. долара на фона на очакванията за 54,92 млрд. долара.

Nvidia съобщи още, че очаква приходи в размер на около 65 мрлд. долара през текущото тримесечие.

Акциите на производителя на чипове поскъпват с над 4% в извънборсовата търговия след публикуването на отчета.

Nvidia се превърна в най-високо оценената публична компания основно заради огромното търсене на нейните чипове с изкуствен интелект (AI) - GPU. Сред клиентите ѝ са Microsoft, Amazon, Google, Oracle и Meta. Чиповете ѝ се използват от всички водещи технологични компании за разработването на нови модели изкуствен интелект.

Продажбите и прогнозите на Nvidia се следят внимателно от технологичната индустрия като индикатор за състоянието на търговията с изкуствен интелект.

Главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг заяви, че продажбите на актуалното поколение чипове GPU на компанията, наречени Blackwell, са „невероятни“.

Най-важният бизнес на Nvidia е свързан с центровете за данни. Компанията съобщи, че е реализирала 51,2 млрд. долара продажби в този сегмент, надминавайки с лекота очакванията на анализаторите за 49,09 млрд. долара. Това представлява ръст от 66% на годишна база.

Преди AI бума Nvidia беше най-известна с чиповете си за 3D видеоигри. Компанията отчете 4,3 млрд. долара приходи от гейминг сегмента - ръст от 30% на годишна база.

Компанията посочва и роботиката като един от най-важните си бъдещи двигатели. Продажбите в сегмента за третото тримесечие достигат 592 млн. долара, отбелязвайки ръст от 32% на годишна база.

Nvidia съобщи още, че е извършила обратно изкупуване на акции за 12,5 млрд. долара и е изплатила 243 млн. долара дивиденти през тримесечието.