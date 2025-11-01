Лидерът на Nvidia продаде акции от компанията за над 1 млрд. долара

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е продал акции на производителя на чипове на стойност над 1 млрд. долара от юни насам, завършвайки мащабна, предварително планирана продажба на книжа, пише Bloomberg.

Финалната продажба на 25 хил. акции, за която беше съобщено в петък, приключва споразумение, подписано от Хуанг през март, за раздяла с 6 млн. книжа до края на годината. Акциите струваха около 865 млн. долара, когато той започна да продава в края на юни, но оттогава стойността им скочи с повече от 40% на фона на неутолимото търсене на процесори с изкуствен интелект (AI).

Тази седмица базираната в Калифорния компания стана първата, достигнала пазарна капитализация от 5 трлн. долара, след като обяви поредица от нови партньорства, само четири месеца след като премина прага от 4 трлн. долара. Само тази година тя е създала трима нови милиардери, включително Брук Сийуел от борда на директорите, която се присъедини към редиците на богаташите, след като акциите поскъпнаха последните дни.

62-годишният Хуанг е девети в Bloomberg Billionaires Index с богатство в размер на 175,7 млрд. долара. То е нараснало с 61,3 млрд. долара тази година.

Главният изпълнителен директор е продал акции на Nvidia за над 2,9 млрд. долара от 2001 г. насам, сочат изчисления на Bloomberg. Той държи 3,5% дял в компанията. Освен това тази година Хуанг дари книжа на стойност над 300 млн. долара на своята фондация и на фонд, управляван от донори.

Nvidia не е отговорила на запитването за коментар.

Хуанг не е единственият вътрешен човек от компания, който се радва на по-голямо състояние благодарение на AI вълната. През третото тримесечие неговите продажби бяха надминати от тези на главния изпълнителен директор на Arista Networks Джейшри Улал, който се раздели с книжа за 861 млн. долара. Освен това се класира само след председателя на Amazon.com Джеф Безос в списъка с най-големите вътрешни продавачи. Вътрешни лица в CoreWeave пък продадоха акции за над 1 млрд. долара през последното тримесечие, след като първичното публично предлагане на компанията беше блокирано.

Вътрешните лица от Nvidia, които продават акции, включително Хуанг, са се разделили с книжа за близо 1,5 млрд. долара през третото тримесечие, сочат данни на Washington Service, която следи подобни процеси. През 2024 г. вътрешни хора от Nvidia продадоха книжа за над 2 млрд. долара, спрямо 462 млн. през 2023 г.

Въпреки че много компании спечелиха от златната треска, свързана с изкуствения интелект, Nvidia е сама в почти нечувания си подвиг по генериране на богатство, със 7 милиардери, включително Хуанг, в редиците си.