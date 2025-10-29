Nvidia е на крачка от капитализация от 5 трлн. долара

Nvidia бе напът да стане първата компания с пазарна стойност от 5 трлн. долара във вторник, след като производителят на чипове обяви, че има поръчки на стойност 500 млрд. долара за своите процесори за изкуствен интелект (AI) и че ще построи седем нови суперкомпютъра за Министерството на енергетиката на САЩ, предава Ройтерс.

Акциите на Nvidia затвориха с почти 5% по-висока цена, добавяйки над 230 млрд. долара към пазарната ѝ стойност. Така общата капитализация на компанията достигна 4,89 трлн. долара, след като за кратко удари 4,94 трилиона долара.

Изпълнителният директор Дженсън Хуанг започна своята реч на конференция за разработчици във вторник в столицата на САЩ, като похвали политиката на американския президент Доналд Тръмп и обяви нови продукти и сделки.

Nvidia е в центъра на глобалното разпространение на изкуствения интелект и сключва сделки, навигирайки в търговската война между САЩ и Китай, която може да определи коя технология от двете държави се използва най-много по света.

По думите на Хуанг поддържането на предимството на САЩ в AI ще изисква стабилен подход, който гарантира, че Китай ще остане зависим от американски технологии.

Междувременно производителят на чипове е в „неудобно положение“, докато Доналд Тръмп се подготвя за срещата с китайския си колега Си Дзипни по-късно тази седмица, коментира Хуанг пред репортери.

Лидерът на Nvidia похвали желанието на Тръмп за победа, но все пак призова за внимателна работа с Китай заради огромната база от софтуерни разработчици в страната и нарастващите ѝ технологични възможности. Що се касае до преговорите, Хуанг коментира, че „няма представа“ дали графичните процесори ще бъдат сред дискутираните от държавните глави теми.

Акциите на компанията от Санта Клара, щата Калифорния, са поскъпнали с 50% през 2025 г. Пазарната ѝ капитализация затвори над 4 трлн. долара за първи път през юли.

Акциите на Microsoft, втора сред най-високо оценяваните компании в света, повишиха стойността си с 2% във вторник, като пазарната ѝ капитализация достигна 4,03 трлн. долара. Тя и OpenAI обявиха сделка за преструктуриране, която дава свобода на производителя на ChatGPT да се откъсне от нестопанските си корени и вероятно да стане публична компания.

Суперкомпютрите, които Nvidia изгражда за Министерството на енергетиката, ще помогнат на САЩ да поддържат и развиват своя арсенал от ядрени оръжия. Най-големият от суперкомпютрите ще бъде изграден с Oracle и ще съдържа 100 хил. от най-модерните AI чипове Blackwell на Nvidia.