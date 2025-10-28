Nvidia планира инвестиция от 1 млрд. долара в Nokia

Nvidia планира да направи инвестиция от 1 млрд. долара в Nokia – очевидно потвърждение за прехода на финландската компания за мрежово оборудване към изкуствения интелект (AI), направен от лидера в сектора, пише Bloomberg.

Nokia ще емитира около 166 млн. акции на Nvidia на цена от 6,01 долара за брой, което ще даде на Nvidia 2,9% дял във финландската компания, обявиха двете. Чиповете на Nvidia ще бъдат използвани за ускоряване на софтуера на Nokia за 5G и 6G мрежи, а Nvidia ще проучи начини за използване на технологията на Nokia за центрове за данни в своята AI инфраструктура.

Новината изпрати цената на акциите на Nokia с цели 18% нагоре.

Nokia, най-известна с продажбата на оборудване за мобилни мрежи, навлиза в бизнеса с центрове за данни, който се разраства благодарение на все по-голямото търсене на изчислителен капацитет заради бума на изкуствения интелект. Ходът се отплаща и помогна на Nokia да надмине прогнозите на Wall Street за последното тримесечие. По-рано тази година компанията придоби Infinera за 2,3 млрд. долара, за да разшири дейността си в мрежовите продукти за центрове за данни с изкуствен интелект.

Главният изпълнителен директор Джъстин Хотард ръководи мащабна промяна в дейността на скандинавската компания, подчертавайки позицията ѝ като единствена западна алтернатива на Huawei Technologies за доставка на цялото портфолио от комуникационно оборудване, от 5G радиостанции до оптични кабели.

През последните месеци Nvidia пък харчи много. Компанията заяви, че ще инвестира до 100 млрд. долара в OpenAI, както и милиарди в компании за автономни превозни средства Wayve и Oxa, финтех гиганта Revolut и във фирми за изкуствен интелект като PolyAI. Nvidia ще инвестира и половин милиард в изграждането на нов център за данни с Deutsche Telekom, съобщи Bloomberg News по-рано.

От месеци европейските политици и технологични лидери говорят за необходимостта блокът да развие собствена AI екосистема и да настигне конкурентите си САЩ и Китай. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и други критикуват Европа, че е твърде бавна в разработването на собствена инфраструктура и в подкрепата на компании, които искат да използват изкуствен интелект, като същевременно запазват данните си в региона.