Nvidia и Deutsche Telekom ще изграждат център за данни в Германия за 1 млрд. евро

Nvidia Corp. и Deutsche Telekom AG ще обявят планове за изграждане на център за данни на стойност 1 млрд. евро в Германия, като част от по-широк стремеж за развитие на инфраструктурата в Европа, която да захранва системи с изкуствен интелект, съобщава Bloomberg.

И двете компании ще осигурят финансиране за проекта на стойност 1,2 млрд. долара, посочват източници, запознати с плановете.

SAP SE, най-голямата софтуерна компания в Европа, ще бъде клиент на съоръжението.

Очаква се главният изпълнителен директор на Deutsche Telekom Тим Хьотгес, ръководителят на Nvidia Дженсън Хуанг, главният изпълнителен директор на SAP Кристиан Клайн и германският министър на цифровите технологии Карстен Вилдбергер да обявят плановете на събитие в Берлин следващия месец.

Европейските политици и технологични ръководители от месеци говорят за необходимостта регионът да развие собствена екосистема за изкуствен интелект и да настигне конкурентите си в САЩ и Китай. Само в САЩ технологични компании, включително Microsoft Corp. и Google на Alphabet Inc., инвестират стотици милиарди долари в изграждане на капацитет за изчисления с изкуствен интелект.

Хуанг и други големи технологични имена разкритикуваха по-рано Европа за това, че е твърде бавна в разработването на собствена инфраструктура и в подкрепата за компании, които искат да използват изкуствен интелект, като същевременно запазват данните в региона.

Дори планираният от Nvidia и Deutsche Telekom център за данни изостава значително в сравнение с големите проекти, които се обявяват на други места по света. Докато проектът в Германия ще използва приблизително 10 000 усъвършенствани чипа, известни като графични процесори, един център за данни в Тексас, разработван от SoftBank Group Corp., OpenAI и Oracle Corp., се очаква да побере около 500 000 графични процесора.