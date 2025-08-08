Общата стойност на жилищните имоти в света леко намалява до почти 287 трлн. долара

Към края на 2024 г. общата стойност на жилищните имоти в света е възлязла на 286,9 трлн. долара, лек годишен спад с 2,7% в доларово изражение, сочат данни на консултантската компания Savills.

Въпреки общия спад в повечето страни е отчетен ръст на стойността в местна валута, който се дължи на нарастващите цени на жилищата и разширяването на жилищния фонд. Но Китай, който формира една четвърт от общата стойност на жилищните имоти в света, е отбелязал спад от 5,2% (8% в доларово изражение) поради понижаването на цените и забавянето на новото строителство. Ръстовете, отбелязани в други страни, са били засенчени от този спад, утежнен допълнително от силния щатски долар в края на 2024 г.

Въпреки че общата стойност леко е намаляла през миналата година, стойността на жилищните имоти в света все още е с 19% по-висока от тази през 2019 г., което отразява ръста на жилищните пазари след пандемията.

Жилищното богатство е силно концентрирано. Десетте най-големи пазара – Китай, САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Австралия, Южна Корея и Италия, заедно формират 71% от стойността на жилищните имоти в света.

Китай остава най-големият пазар, като формира 26% от общата стойност на жилищата в света. САЩ, вторият по големина пазар, допринася с 18% за общата стойност. През 2024 г. САЩ са отбелязали ръст от 5,1%, който се дължи на увеличението на цените на жилищата и на новото строителство.

Заедно Китай и САЩ формират 44% от световния жилищен пазар от гледна точка на стойност.

Жилищното богатство е разпределено неравномерно по света. В Европа се намира една четвърт от стойността на жилищните имоти в света, но само 10% от населението. Северна Америка с едва 6% от световното население държи 22% от стойността на жилищните имоти.

За сметка на това Африка и Азия, където се намира по-голямата от световното население, имат непропорционално малък дял от жилищното богатство.

Това разминаване подчертава потенциала за бъдещо нарастване на стойността в гъстонаселените страни с бързо развиващи се икономики. Например Индия, страната с най-голямо население в света, в момента е едва на 16-о място по обща стойност на жилищния фонд.