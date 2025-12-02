Отлага ли се ралито преди Коледа на американските пазари

Основните индекси отвъд Океана постигнаха възходящите си трендове още през годината, затова може да се очаква по-умерено рали в края ѝ подобно на миналата година. Тази прогноза направи Мартин Георгиев, ръководител на отдел „Международни финансови пазари“ в БенчМарк, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него решението на Фед за лихвите ще определи дали и тази година ще се стигне до прословутото коледно рали на фондовите пазари в САЩ. „Ако го има, то вероятно няма да е толкова агресивно, както в предишни години, тъй като основните индекси правят голямото си движение в края на годината, ако не са успели да го осъществят в рамките на годината“, коментира финансовият анализатор.

По думите му лидерската позиция на Nvidia сред производителите на чипове за момента не е застрашена, тъй като компанията е много по-напреднала от конкурентите си. „В същото време, процесорите на Alphabet, т. нар. TPU процесори до скоро се използваха единствено от компанията, но неотдавна тя сключи сделка с Anthropic, а има интерес към тях и от други компании“, посочи Георгиев.

Той обясни, че от чисто технологична гледна точка процесорите на Alphabet са на по-ниско ниво от т. нар. GPU процесори на Nvidia, но може да се окажат техен конкурент. „В същото време, веднага след като сключи сделка с Alphabet да използва чиповете ѝ, Anthropic постигна споразумение и с Nvidia, затова за момента не може да се каже, че има компании, които ще заменят чиповете на Nvidia с чипове на Alphabet“, изтъкна анализаторът. Георгиев напомни, че това има връзка и с екосистемата на Nvida, което затруднява замяната на компанията.

„Към момента и Meta води преговори с Alphabet за ползване на техните TPU процесори, което доведе до покачване на цената на акциите на Meta и Alphabet, докато акциите на Nvida претърпяха известен спад след новината“, каза още анализаторът.

Според него конкуренция в сектора е нужна, тъй като Nvidia се очертава като значим участник, което води до системни рискове. По думите му, за момента Alphabet е по-скоро допълнение на Nvidia и трудно може да изземе лидерската ѝ позиция.

