Защо декември е критичен за акциите на компаниите, свързани с изкуствения интелект

Декемврийската среща на Федералния резерв на САЩ се очертава като ключов момент за акциите на компаниите за изкуствен интелект, като пазарните настроения се променят драстично заради променящите се очаквания за паричната политика.

След брутална разпродажба, при която акции на големи компании в областта на изкуствения интелект изтриха пазарна стойност за милиарди долари, инвеститорите следят отблизо дали централната банка ще намали лихвите, което би могло да даде нов тласък на сектора.

Залогът е изключително висок, тъй като напрегнатите оценки в сферата на изкуствения интелект все повече зависят от гъвкавите парични условия, за да оправдаят премийното си ценообразуване, пише Investing.com.

Пътят до декемврийската среща на Федералната комисия по отворените пазари е всичко друго, но не и праволинеен, като вероятността за намаляване на лихвите се колебаят силно в зависимост от икономическите данни и комуникациите на Федералния резерв.

Според инструмента CME FedWatch трейдърите в момента оценяват 70,9% вероятност за намаляване на лихвите с четвърт пункт на срещата на 10 декември. Това е драматично увеличение спрямо едва 39,1% в деня преди последните умерени коментари на председателя на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс.

Тази нестабилност в очакванията отразява деликатния баланс, който централните банкери трябва да постигнат между подкрепата на отслабващия пазар на труда и управлението на постоянните опасения за инфлацията.

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл подчерта, че решението от декември „не е предрешено – далеч от това е“, което внася значителна несигурност в пазарните изчисления.

Централната банка вече намали лихвените проценти значително, но служителите са разделени относно подходящия темп на по-нататъшно облекчаване на паричната политика. Позицията на Уилямс, че паричната политика остава „умерено рестриктивна“ с „възможност за по-нататъшна корекция в близко бъдеще“, дава надежда на инвеститорите в акции, особено на тези, които са инвестирали в акции на компании в растеж.

По-широкият икономически контекст значително усложнява процеса на вземане на решения от страна на Федералния резерв. Наемането на персонал се забави драстично през последните месеци, а същевременно инфлацията се ускори до най-високия си темп от януари. Това създава предизвикателна среда за централните банкери, които преследват двойния си мандат.

Напрежението между целите за заетост и ценовата стабилност държи пазарите нащрек. Дори малки промени в реториката на Федералния резерв са способни да предизвикат съществени пазарни движения. Както наскоро отбелязаха анализаторите на UBS, настоящата среда на паричната политика се различава значително от предишни периоди на балон, когато повишаването на лихвените проценти, а не намаленията, обикновено предшестваха големи пазарни корекции.

Волатилността на акциите в областта на изкуствения интелект служи като ярко напомняне за чувствителността на сектора към очакванията за лихвените проценти и по-широките пазарни настроения. Дори голямата печалба на водещиата компания в индустрията Nvidia не можаха да предотвратят брутален обрат на пазара, който доведе до спад на S&P 500 с 2,9% за седмицата, докато Nasdaq загуби 3,6%.

Индексът Dow Jones Industrial Average, който първоначално скочи с над 700 пункта след публикуването на финансовия отчет на Nvidia за третото фискално тримесечие, завърши сесията рязко надолу заради опасенията относно позицията на Федералния резерв през декември.

Концентрацията на пазарна стойност в имена, свързани с изкуствения интелект, усили тези колебания. Акциите на компаниите, известни като Великолепната седморка, сега представлява 35% от общата пазарна капитализация на S&P 500. Тази изключителна концентрация означава, че промените в настроенията, които засягат тези технологични гиганти, могат да раздвижат цели индекси и да създадат обратна връзка, която да засили както възходите, така и разпродажбите.

Пазарните участници отбелязват обезпокоителни паралели с предишни периоди на балон, включително кръгови сделки, напомнящи за финансирането от доставчици през 90-те години на миналия век, и съотношения цена-печалба, приближаващи се до пиковете от времето на дотком балона.

Това, което прави настоящата ситуация особено несигурна, е разминаването между оценките на акциите на компании от сектора на изкуствения интелект и традиционните фундаментални показатели. Както отбелязва Джеф де Грааф от Renaissance Macro Research, тези повишени оценки изискват непрекъсната ликвидна подкрепа, за да се поддържат.

Когато представители на Федералния резерв сигнализират дори за умерена несигурност относно бъдещи намаления на лихвите, както направи Пауъл след срещата през ноември, реакцията на пазара може да бъде бърза и сериозна. Фактът, че акциите на компании от сектора на изкуствения интелект първоначално се покачиха след умерените коментари на Уилямс, преди да възобновят спада си, илюстрира колко зависими са станали тези дружества от очакванията за паричната политика.

Връзката между лихвените проценти и оценките на технологичните акции е особено изразена за компаниите от сектора на изкуствения интелект, чиито предложения за стойност често зависят от бъдещите парични потоци. Когато лихвените проценти се покачват, настоящата стойност на тези далечни потоци от печалби намалява математически, което прави акциите с висок растеж по-малко привлекателни в сравнение с алтернативите, ориентирани към стойността.

Обратно, намаленията на лихвените проценти увеличават настоящата стойност на бъдещите парични потоци. Така се осигурява фундаментална подкрепа за премийните оценки, дори когато текущите печалби не оправдават цените на акциите.

Освен прякото въздействие върху оценката, по-ниските лихвени проценти създават по-благоприятна среда за финансиране на огромните капиталови разходи, необходими за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект. Изграждането на центрове за данни, капацитетът за производство на чипове и научноизследователската и развойна дейност изискват значителни първоначални инвестиции с несигурни периоди на възвръщаемост.

Може би най-важното е, че адаптивната парична политика има тенденция да увеличава апетита за риск на инвеститорите и да насочва капитала към спекулативни инвестиции с потенциално по-висока възвръщаемост. Както предупреждава Де Грааф, ако икономиката се забави и Федералният резерв се види принуден да стане по-агресивен с намаляването на лихвите, пазарът може да „излети в стратосферата“, тъй като инвеститорите се фокусират върху ликвидността, а не върху фундаментите.

Това създава самоподсилващ се цикъл, при който очакванията за продължаваща подкрепа от страна на Федералния резерв оправдават все по-високи оценки. Всяко колебание в тази подкрепа обаче може да предизвика резки корекции.

Историческият прецедент показва, че технологичните балони рядко се пукат, докато централните банки активно облекчават паричната си политика. Дот-ком балонът се спука, след като Федералният резерв повиши лихвите с 1,75 процентни пункта между юни 1999 г. и май 2000 г. Японският балон от края на 80-те години на миналия век и балонът на жилищния пазар в САЩ се спукаха след периоди на парично затягане.

С оглед на настоящия режим на облекчаване на лихвите и потенциално предстоящите намаления условията за устойчива дефлация на балона на изкуствения интелект може все още да не са налице, въпреки че разтегнатите оценки оставят малко място за разочарование.