Има ли по-широк балон при акциите на пазара – инвеститорите не са единодушни

Международните акции се колебаеха драстично през последната седмица на фона на надвисналите опасения за оценките на компаниите, свързани с изкуствен интелект (АІ), пише CNBС в материал.

Известно облекчение от четиридневните разпродажби последва публикуването на тримесечния резултат на Nvidia в сряда, но настроението се смени бързо по време на търговската сесия в четвъртък, когато акциите,търгувани на борсата в Ню Йорк, загубиха още позиции.

В петък американските акции се възстановиха и завършиха сесията на положителна територия, докато азиатските книжа в сектора на чипове претърпяха удар, а разпродажбите в Европа бяха възобновени.

„Балон при всичко“

Възможността на фондовите пазари да има АІ балон е гореща тема от месеци, като инвеститорите се надпреварват да разберат дали компаниите могат да отговорят на манията по АІ на стойност трилиони долари.

И макар формирането на балон в АІ сектора да е „големият въпрос в момента“, необичайните цени се простират далеч отвъд сферата на изкуствения интелект.

„Мисля, че ако отстъпите и погледнете оценките, е много трудно да се твърди, че няма балон на американския пазар“, посочва той. Но въпреки че има „много червени флагове“, според Ханбъри участниците на пазара трябва да погледнат по-обширно на нещата.

„Имате този феноменален ръст на печалбите и на този етап няма много признаци, че той отслабва“, допълва още. По думите му в момента пазарът се намира в нещо, което някои биха нарекли „балон при всичко“.

Ноемврийското проучване на Bank of America сред 172 мениджъри на фондове, които колективно управляват активи на стойност 475 млрд. долара, установи, че според мнозинството световните пазари на акции са надценени. Повдигнати са и въпроси относно оценките в други части на пазара, като например европейската отбрана и международните банки, които записаха значителни печалби тази година, докато други инвеститори изразиха загриженост относно потенциална дългова криза. Много от тези наративи обаче бяха засенчени от търговията с изкуствен интелект.

Ханбъри отбелязва, че е трудно да се предвиди как може да се развие настоящата ситуация, тъй като пазарът, правителствата и централните банки са все по-наясно с опасенията относно оценките.

Оливър Джоунс, ръководител на отдела за разпределение на активи в британската фирма за управление на богатство Rathbones, коментира пред CNBC, че не вярва пазарът да е в „балон при всичко“, но не изключи възможността лека промяна да доведе до образуването му.

„Акциите в САЩ – особено в технологичния сектор и сред компаниите, разглеждани като печеливши от инвестициите в изкуствен интелект – несъмнено са скъпи по предишни стандарти“, посочва той. „Въпреки това, за разлика от пика на дот-ком манията преди четвърт век, акциите не са еднакво скъпи“, допълва още.

Джоунс отбелязва, че няколко признака, свързани с по-широко спекулативно завишаване на цените, наблюдавано в миналото – като например голямо увеличение на емитирането на акции или нарастваща активност при сливанията и придобиванията – сякаш липсват в САЩ и чужбина.

„Това не се е случвало напоследък – дори като се вземе предвид АІ активността, всички тези мерки все още са ограничени“, коментира той пред CNBC. „Големите балони често са предшествани от рязко увеличение на общите инвестиции и на частния дълг. Но отново, това не се е случвало напоследък“, коментира той.

Джоунс обаче предупреждава: „Ако това започне да се променя, трябва да се разтревожим повече за по-широкообхватен балон“.

Тони Медоус, ръководител на звеното за инвестиции в BRI Wealth Management, е съгласен, че пазарите не са въвлечени в „балон при всичко“, но подчертава липсата на привиден спокоен курс напред.

„Смятаме, че има признаци за развитие на рискове в реалната икономика, свързани със заетостта, и крайното въздействие на технологиите ще влоши това в даден момент“, коментира той пред CNBС. „Засега обаче няма ясни признаци, че слабостта ще бъде продължителна“, допълва още.

Възможности за покупки

Майкъл Фийлд, главен стратег в Morningstar, заяви пред CNBC по време на телефонен разговор, че макар да не „пренебрегва напълно риска от балон“, той не вярва такъв вече да е образуван на пазара.

„За щастие, от наша гледна точка не изглежда да сме в балон при всичко“, отбелязва той.

По време на разговор в сряда Фийлд каза, че американските акции се търгуват с почти 5% отстъпка от оценката на Morningstar за справедлива стойност, докато Европа се търгува с близо 3% отстъпка.

„Бих казал, че сме някак предпазливи и през последните няколко години е имало много пъти, когато сме казвали, че пазарите са надценени“, добави той. По думите на Фийлд „със сигурност има червени флагове“, но все още няма паника относно оценките или самите компании.