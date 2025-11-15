Докато търговията с технологични акции се пропуква, инвеститорите на дребно усещат натиск

На пръв поглед Wall Street почти не се помръдна тази седмица.

Акциите завършиха почти без промяна в стойността. Облигациите и доларът се задържаха предимно стабилни. Но ако погледнете спекулативните чати на пазара, ще се оформи друга история - такава за резки обрати, несигурни залози и нарастващо напрежение в най-натоварените сделки на дребно, пише Bloomberg.

Проблемите в икономическите данни и сделките, свързани с изкуствен интелект (AI), предизвикаха ново безпокойство - краткотрайно, но достатъчно силно, за да разтърси онези, които купуват при всеки спад. И докато водещите индекси в крайна сметка се стабилизираха, нещо в спекулативната психика отстъпи.

Крис Макдонъл усеща промяната. 56-годишният инвеститор от Лас Вегас не е новак в капризите на пазарния цикъл, тъй като е преживял финансовата криза и спукването на дотком балона преди това. В четвъртък той загуби близо 30 хил. долара, след като се оказа от грешната страна на резките спадове на Tesla и Sterling Infrastructure.

„Опарих се“, коментира Макдонъл, който напоследък става по изгрев слънце, за да хване отварянето на борсата в Ню Йорк, докато волатилността нараства. „Движенията на свързаните с изкуствения интелект компании са толкова екстремни. Трябва да бъдеш много внимателен като инвеститор. При мен не се получи. Накрая изпитах достатъчно болка, затова се отказах“.

Въпросът става спешен. Колко болки могат да понесат търговците на дребно на пазар, който все още е близо до рекордите, но в момента се колебае значително? S&P 500 се понижи с повече от 1% в четвъртък. Това беше третият подобен спад за две седмици. През предходните три месеца това се случи само веднъж.

Волатилността не се ограничи само до най-рисковите части на пазара, но там щетите бяха най-големи този месец, изпитвайки решителността на търговците на дребно, които отдавна са сред най-надеждните купувачи при пазарни спадове.

Компаниите, които бяха набрали инерция, отстъпват. Кошницата на Goldman, следяща компании, предпочитани от инвеститорите аматьори, записа 10% понижение през ноември, насочвайки се към най-лошия си месец от 2022 г., докато борсово търгуван фонд, проследяващ меме акции, загуби една четвърт от стойността си.

Продължителният спад при криптовалутите тласна биткойна до под 95 хил. долара за първи път от седем месеца, увеличавайки отстъплението му до около 25%.

За Ейми У Силвърман рискът е, че колективното убеждение, че „пазарът винаги върви нагоре и в правилната посока“, най-накрая ще започне да избледнява, тъй като загубите се концентрират в имената, в които търговците на дребно се фокусираха тази година.

„Тази кохорта не е преживяла такъв сценарий, който обръща стомасите дори на най-опитните инвеститори“, посочва У Силвърман, ръководител на отдела за дериватна стратегия в RBC Capital Markets.

Разбира се, инвеститорите на дребно от години са надеждни купувачи при спадове на американските борси – и може да продължат да го правят. Тяхното присъствие беше осезаемо в последната сесия тази седмица, когато фючърсите на S&P 500 отскочиха с близо 2% от най-ниските си нива в Азия.

В брокерското звено на Fidelity индивидуални клиенти купуваха любимите си акции и борсово търгувани фондове до четвъртък. Инвеститорите на Fidelity се сдобиха книжа на Nvidia, Tesla и Palantir Technologies, на фона на спад, който заличи близо 300 млрд. долара в трите компании, сочат данни, проследяващи клиентите на брокерската компания. А американските ETF-и на акции получиха приток от над 9 млрд. долара, когато пазарите се сринаха в четвъртък.

На други места обаче има признаци, че устойчивостта не е толкова стабилна. Един от тях са криптовалутите, където ударните вълни от светкавичния срив на 10 октомври показват малко признаци на отслабване.

Биткойнът беше забележително изключение от петъчните движения. Той понижи стойността си с цели 5%, увеличавайки общата загуба на пазарна стойност от над 1 трлн. долара за всички криптовалути.

На фондовия пазар борсово търгуваните фондове, свързани с империята Strategy на Сейлър, бяха сред най-големите губещи за месеца. 12 от 16 показват двуцифрени спадове през ноември, включително три ливъридж фонда, които са отстъпили с повече от 40%.

Участието на дребно в акции е записало „значителен спад за кратък период“, според едномесечната средна стойност на Barclays Equity Euphoria Index. По-голямата част от продажбите в четвъртък са в единични акции, като дребните инвеститори са вложили само 652 млн. долара в американски акции, което е едва 24-тият персентил в сравнение с миналата година, според JPMorgan. Появяват се признаци на капитулация сред обикновено бичи настроените търговци на дребно.

Поевтиняващите технологични акции в четвъртък тласнаха американските индекси до най-рязкото им понижение от месец насам, прекъсвайки серия от четири успешни сесии, докато инвеститорите се тревожат от по-бавния темп на намаляване на лихвените проценти. Инвеститорите вече понижиха очакванията си за намаляване на лихвените проценти през декември до по-малко от 50%.

„Без съмнение ноември беше огромен „негативен“ удар по богатството, особено в тематичните сектори с „исторически акции“, толкова популярни сред търговците на дребно“, обобщава Чарли Макелиът, управляващ директор в Nomura.