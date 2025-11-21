Една Nvidia не е достатъчна, за да подкрепи нестабилния фондов пазар

Търговията с компаниите от сектора на изкуствения интелект все още е в беда.

Изключителните резултати на AI лидера Nvidia предизвикаха бурно рали от Токио до Ню Йорк в четвъртък сутринта, преди индексите да обърнат посоката си, отбелязвайки най-голямата загуба от април, когато пазарите бяха разтърсени от митата, пише Wall Street Journal.

Резкият ход удължи болезненото състояние на акциите в основата на AI бума, показвайки колко напрегнати остават инвеститорите заради завишените им оценки и агресивните планове за разходи, които според някои са признаци за балон.

Към тревогите в четвъртък се добави и забавеният от парализата на правителството доклад за заетостта, който сложи край на седмици липса на ключови икономически данни. Той обаче не допринесе много за изясняване на състоянието на пазара на труда и потенциала за дълго обсъжданото понижение на основните лихви от Федералния резерв през декември.

За известно време инвеститорите се радваха на разсейващата се мъгла, като индексът Nasdaq composite се повиши с 2,6%. След това технологичните акции се сринаха, което доведе до спад на индекса с 2,2%. Акциите на Nvidia първоначално поскъпнаха с 5%, преди в крайна сметка да завършат сесията с ценово понижение от 3%. Биткойнът отново се срина, достигайки най-ниското си ниво от април насам. Индексът на волатилността Cboe, известен като „индексът на страха“ на Wall Street, се повиши с около 12%.

„Това, което ми прави впечатление, е липсата на съществена промяна в нагласите, която да доведе до такава голяма промяна“, коментира Тони Рот, главен инвестиционен директор в Wilmington Trust Investment Advisors. „Просто в момента няма много доверие в пазара.“

S&P 500 затвори с 1,6% по-ниско, след като първоначално скочи с 1,9%. Отклонението на Dow Jones Industrial Average беше с повече от 1000 пункта, отстъпвайки ръст от над 700 пункта, за да запише спад от 0,8% и да затвори с 387 пункта надолу.

Един от факторите зад тези движения: дългоочакваното публикуване на доклада за заетостта през септември, отложено по време на спирането на правителството, показа, че САЩ са добавили 119 хил. работни места, надминавайки консенсусните прогнози. Равнището на безработицата обаче неочаквано се е повишило до 4,4%.

Според някои инвеститори данните са както остарели, така и противоречиви, като дават малко насоки за това какво да се очаква от разединения Федерален резерв следващия месец.

Трейдърите намалиха залозите си за понижение на лихвите, когато Министерството на труда обяви, че данните за заетостта през октомври няма да бъдат публикувани до средата на декември, след следващото заседание на централната банка. Това отразява мнението на инвеститорите, че централните банкери ще имат нужда от повече доказателства за отслабване на пазара на труда, за да оправдаят понижението.

Фючърсите по лихвените проценти показват, че инвеститорите сега виждат почти 40% вероятност Фед да понижи лихвите през декември, според данни на CME. Това е увеличение спрямо вероятността от 30% в сряда, но спад спрямо нивото от около 99% преди месец. Доходността по 10-годишните държавни облигации спадна до 4,105% в четвъртък спрямо 4,132% в сряда.

Разпродажбата на акции настъпи, след като Nvidia отчете увеличение от 62% на продажбите на чипове за изкуствен интелект (AI) за центрове за данни и повиши прогнозата си за текущото тримесечие. През последните сесии инвеститорите наказаха големите технологични компании, притеснени, че някои от тях харчат прекалено много за центрове за данни, чипове и друга AI инфраструктура, без да имат голяма надежда, че скоро ще си възвърнат инвестициите.

Инвеститорите са все по-притеснени и относно начина, по който технологичните гиганти използват големи и сложни дългови сделки, за да финансират изграждането на инфраструктурата. Цената на суаповете, които защитават притежателите от неизпълнение на задълженията по облигации, емитирани от Oracle – голям доставчик на изчислителна мощност за лаборатории за изкуствен интелект – е скочила с почти 50% от средата на октомври, според данните на Solve.

Други акции, свързани с изкуствен интелект, също поевтиняха. Цената на акциите на Micron Technology спадна с 11%, а седмичната загуба достигна 18%. книжата на Western Digital поевтиняха с 8,9%, а цената на акциите на Advanced Micro Devices AMD отстъпи с 7,8%.

„Nvidia е лидер на пазара, но екосистемата на изкуствения интелект е извън Nvidia“, каза Омар Агилар, главен инвестиционен директор в Schwab Asset Management. „Кредитният пазар изглежда предоставя барометър, че на хоризонта може да има рискове.“

Единствените проблясъци на пазара бяха Walmart, който се повиши с 6,5% и оглави печалбите в Dow Industrial и S&P 500, след като най-големият търговец на дребно в САЩ отчете стабилна печалба и повиши годишната си прогноза.

С наближаването на края на сезона на корпоративните печалби и без очаквани важни икономически данни в навечерието на срещата на Федералния резерв, следващите пазарни ориентири остават неясни. Тази несигурност може да насърчи големите институционални инвеститори да намалят своите позиции, за да фиксират печалбите си от по-рано през годината.

Индивидуалните инвеститори също показват признаци на отслабващо доверие. Според проучване на JPMorgan Chase инвеститорите на дребно са били нетни продавачи на единични акции тази седмица, разделяйки се с около 728 млн. долара.

„Пазарът беше оценен като перфектен, а сега опасенията относно изкуствения интелект и паузата в понижаването на лихвите от Федералния резерв разкриват пукнатини в структурата на съвършенството“, заяви Рот от Wilmington Trust.