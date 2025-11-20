В забележителен обрат основните щатски индекси затвориха със значителен спад

Основните щатски индекси отбелязаха спад в четвъртък, след като силният ръст на пазара, породен от стабилните резултати и очаквания на Nvidia, загуби пара и инвеститорите загубиха надежда, че Федералният резерв ще намали отново лихвите през декември, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отписа 386,51 пункта и завърши деня на ниво от 45 752,26 пункта, след като прибавяше над 700 пункта във връхната точка на сесията. Широкият измерител S&P 500 се понижи с 1,56% до ниво от 6538,76 пункта, въпреки че нарастваше с 1,9% по-рано през деня. Технологичният показател Nasdaq Composite отбеляза спад от 2,16% и завърши на равнище от 22 078,05 пункта, докато в един момент от сесията напредваше с 2,6%.

Обратът при Nvidia повлече надолу по-широкия пазар. Книжата на компанията поскъпваха с 5%, след като тя публикува по-добри от очакванията резултати за тримесечието и направи оптимистични прогнози за продажбите през четвъртото тримесечие. Но в крайна сметка цената на акциите ѝ се понижи с 3% въпреки уверенията на главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг, че търсенето на сегашното ѝ поколение чипове Blackwell е „изключително голямо“. Той също така отхвърли предположенията за AI балон.

Но притесненията за оценките на компаниите в областта на изкуствения интелект се завърнаха, тъй като инвеститорите обмисляха влиянието върху сектора, ако Фед не понижи още лихвените си проценти.

Книжата на Oracle и AMD бяха сред първите на компании в областта на изкуствения интелект, които се озоваха на червена територия по време на сесията, последвани от Nvidia.

Натискът към понижение се засили и от отложените заради спирането на работата на правителството в САЩ данни за работните места през септември. Той показа, че икономиката е прибавила 119 хил. работни места, повече от очакванията на икономистите. След данните възможността за понижаване на лихвите за трети път тази година следващия месец бяха оценени на 40%. Това е негатив за инвеститорите, които очакват по-ниски лихвени проценти.

„Въодушевлението около Nvidia затихва поради намаляващата вероятност за понижение на лихвите през декември“, казва Джеф Килбърг от компанията KKM Financial. „Пазарите очакваха понижение през декември, но изглежда ще положението се е променило“, допълва той.

Обратът в четвъртък се прибавя към относително слаб месец за търговията с акции на компании от областта на изкуствения интелект и за пазарите, тъй като инвеститорите прибират печалбите след толкова силна година. Nvidia е напът да приключи ноември със спад от близо 11% и се насочва към най-слабия си месец от март.

Книжата на Walmart съумяха да задържат ръстовете, като поскъпнаха с около 6% в четвъртък след по-силни от очакванията продажби и приходи за фискалното ѝ трето тримесечие, отчасти поради ръста на бизнеса ѝ с електронна търговия. Насочването към Walmart, смятана за стабилна компания във всяка икономика, отчасти е свързано с текущата ротация от технологични компании с висока оценка към дефанзивно ориентирани компании.

„На пазара е нужно известно време да определи къде иска да се позиционира по отношение на търговията с растеж спрямо търговията със стойност и по отношение на експозицията към риск срещу избягването на риск (активи)“, казва Томас Мартин, старши портфолио мениджър в компанията Globalt Investments.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,086% и 4,723%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути остана на ниво от 100,225 пункта. Еврото поевтиня, а паундът поскъпна до нива от съответно 1,153 и 1,307 долара. Спрямо йената щатските пари поскъпнаха до 157,45 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се понижи, след като стана ясно, че администрацията на президента Доналд Тръмп притиска Украйна да приеме мирно споразумение с Русия за прекратяване на войната.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент отписаха 13 цента до 63,38 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняха с 30 цента до 59,13 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември поевтиняха с 0,6% до 4060 долара за тройунция.