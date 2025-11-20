Безработицата в САЩ е достигнала най-високото си ниво от близо четири години

Ръстът на заетостта в САЩ се ускорява през септември, но и нивото на безработица леко се повишава. Това подсказва, че пазарът на труда е показал признаци на стабилизиране преди спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането, предава Bloomberg.

Според данни на Бюрото по трудова статистика (BLS), публикувани в четвъртък, заетостта извън селското стопанство е нараснала със 119 хил. нови служители след спад през предходния месец. Нивото на безработица обаче се е повишило до 4,4% - най-високото за почти четири години.

Почасовото заплащане е нараснало с 0,2% спрямо предходния месец, сочат още данните.

Спирането на работата на администрацията забави публикуването на редица ключови икономически данни, включително месечния доклад за работните места. Липсата на официална статистика накара икономистите и инвеститорите да се ориентират по алтернативни и частни показатели за оценка на състоянието на икономиката. Макар миналата седмица администрацията да възобнови работата си, все още не е ясно кога и кои пропуснати данни ще бъдат оповестени.

Междувременно в четвъртък стана ясно, че новите молби за помощи при безработица в САЩ са намалели през миналата седмица до 220 хил., което показва, че работодателите до голяма степен все още задържат настоящите си служители въпреки икономическата несигурност.

Първоначалните заявления са спаднали с 8000 за седмицата, приключила на 15 ноември. Средната прогноза в проучване на Bloomberg сред икономисти беше за ниво от 227 хил. заявления.

Продължаващите молби - показател за броя на хората, които получават помощи и след първата седмица на безработица - са нараснали до 1,97 млн. през предходната седмица, според данни на Министерството на труда.

Въпреки че нарастващ брой големи компании, включително Amazon и Target, обявиха мащабни съкращения през последните седмици, новите молби за помощи при безработица остават на относително ниско ниво.

Представителите на Федералния резерв понижиха лихвените проценти на последните две заседания в опит да подкрепят забавящия се пазар на труда. Председателят на централната банка Джером Пауъл го определи като „постепенно охлаждащ се“ в края на октомври, на базата на наличните тогава публични и частни данни.