Отчетът на Nvidia отново разпалва AI търговията, индексите на Wall Street нарастват*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с ръстове, след като силният тримесечен отчет и новата прогноза на Nvidia възстановиха доверието в търговията с изкуствен интелект (AI), предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 579 пункта или 1,2%. Широкият пазарен показател S&P 500 се повишава с 1,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite скача с 2,2%.

Акциите на Nvidia поскъпват с 4%, след като производителят на чипове публикува дългоочакваните си тримесечни резултати, които надминаха прогнозите на инвеститорите за печалбата и приходите. Компанията даде и по-силна от очакваното прогноза за продажбите през четвъртото тримесечие.

Оптимистичната прогноза на Nvidia повиши настроенията на инвеститорите относно търговията с AI, която отслабна през последните сесии заради опасения от завишени оценки. Главният изпълнителен директор Дженсен Хуанг заяви, че търсенето на чиповете от текущото поколение Blackwell е изключително силно и отхвърли идеята за балон в сферата на изкуствения интелект.

Инвеститорите бяха обнадеждени и от публикуването на по-оптимистичен от очакваното отчет за заетостта в САЩ. Данните показват, че икономиката на страната е добавила 119 хил. нови служители през септември, надминавайки прогнозите на анализаторите, макар безработицата в страната да е нараснала до 4,4%. Докладът беше забавен заради спирането на работата на американската администрация.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,11%, а тази по 30-годишните - до 4,74%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,15% до 100,081 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,69% до 63,95 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,72% до 59,87 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,12 на сто и се търгува на цена от 4077,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.