Свободното падане на биткойна го изпрати до цена под 86 хил. долара

Криптовалутите продължават свободния ход на поевтиняването си през последния месец и в петък, съобщава Bloomberg.

Цената на биткойна се срина до под 86 хил. долара за първи път от април насам, като пазарът се затруднява да намери нови купувачи, а досегашната инерция, подкрепяща пазара, се изпари.

Към 8:15 ч. българско време най-старата криптовалута се разменя за 85 871 долара, което е поевтиняване от 7,3% за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

От своя страна, етерът потъва до цена от 2793 долара, или 8,1%.

За последните 24 часа пазарната капитализация на целия криптосектор е намаляла с близо 6% до малко над 3 трлн. долара, по данни на CoinGecko.

„Криптовалутите страдат от силни разпродажби от китове, които следват наратива за четиригодишния цикъл, и за това обикновено става въпрос в цикъл, при който цените падат“, коментира Джеймс Бътърфил, ръководител на звеното за проучвания на CoinShares. По думите му ситуацията до известна степен е станала самореализираща се, тъй като големите притежатели са продали активи за над 20 млрд. долара от септември насам.

В същото време на Wall Street основните щатски индекси отбелязаха спад в четвъртък, след като силният ръст на пазара, породен от стабилните резултати и очаквания на Nvidia, загуби тяга и инвеститорите изгубиха надежда, че Федералният резерв ще намали отново лихвите през декември.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отписа 386,51 пункта и завърши деня на ниво от 45 752,26 пункта, след като прибавяше над 700 пункта във връхната точка на сесията. Широкият измерител S&P 500 се понижи с 1,56%, а технологичният показател Nasdaq Composite отбеляза спад от 2,16%.

Разпродажбите в криптосектора подтикнаха трейдърите на опции да погледнат към ценовия праг от 85 хил. долара.

Последната порция понижения не могат да се разглеждат отделно от октомврийските ликвидации, когато позиции с ливъридж за 19 млрд. долара бяха ликвидирани в една-единствена сесия. Този шок наруши инерцията и изпразни ликвидността на водещи борси.

В същото време притесненията за икономиката засилват нестабилността.

„Несигурността е надвиснала по отношение на това как Федералният резерв ще задава политики в настоящия вакуум от данни – и тази несигурност, повече от всичко друго, потиска готовността на инвеститорите да поемат риск, което е по-очевидно при по-рисковите активи“, коментира Джейк Островски от Wintermute.