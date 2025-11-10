Започва ли пазарната корекция?

Едно е ясно – не може да има срив в технологичния сектор или в големите седем компании в този сектор, и пазарът да продължи да се качва – просто заради тежестта на тези компании. Това каза Иво Благоев, изпълнителен директор на „Астра Асет Мениджмънт“, в предаването „В развитие“ тя Bloomberg TV Bulgaria.

„Ротацията от технологични акции към по-консервативни сектори като транспорт, комунални услуги и фармация не е краят на AI еуфорията. Типично е за последната еуфорична фаза на пазарния цикъл – когато хората започват да купуват всичко, което изглежда „евтино“, защото са изпуснали големите печалби в технологичния сектор“, обясни той.

Според него, дори да има ротация, „пазарът може да пада по-малко, може да консолидира, но няма как да се качва“.

Новините около TSMC

Що се отнася до TSMC – ключов производител на чипове за компании като Nvidia – има забавяне на приходите, след като тайванската компания отчете 16,9% ръст на продажбите за октомври, което е най-бавният темп от февруари 2024 г. насам. По думите на Благоев този по-бавен растеж не означава непременно охлаждане на сектора.

„Аз не мисля предвид на глобалното търсене на чипове перспективите в сектора да се влошават“, е мнението на анализатора.

Влиянието на "Великолепната седморка"

По думите му засега не може да се очаква спукване на предполагаемия балон при акциите на компаниите за изкуствен интелект, въпреки концентрацията на пазарната стойност в технологичните гиганти от „Великолепна седморка“.

„Бичите настроения не преобладават. По-скоро виждаме някакъв паритет, което означава, че ако всички очакват, че ще има корекция, най-вероятно няма да има. Не виждаме такива резки еуфорични движения. Движението на пазара опровергава настроението, което част от инвеститорите изразяват, че трябва да има корекция“, коментира Благоев.

Относно концентрацията, анализаторът смята, че от една страна, когато само седем компании движат целия индекс S&P 500, това носи доза волатилност – техните колебания веднага се отразяват върху целия пазар, но от друга – тези компании са твърде големи, за да бъдат оставени да се сринат.

„Федералният резерв и правителствата са в готовност и не биха позволили на тези компании да се сринат, защото тогава ще пометат всичко. При дотком балона беше различно – тогава имаше хиляди малки компании с нереални очаквания. Сега имаме малко на брой гиганти, на които залагаме, че ще изведат световната и американската икономика на едно друго ниво“, направи сравнение Иво Благоев.

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

