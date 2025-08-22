И. Чаушев: Пазарът е безпощаден към разочарованията дори при силния сезон на отчетите

65% от компаниите от индекса S&P 500 представиха резултати в сезона на отчетите, които надхвърлиха очакванията на анализаторите за приходи и печалби. Този коментар направи Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в DeltaStock и изпълнителен директор на Delta Funded, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той обясни, че те намериха начини да смекчат въздействието на митата и по-слабия долар, след като очакванията за второто тримесечие бяха доста по-ниски от това, което компаниите показаха на инвеститорите. По думите му ключов фактор са били първоначално ниските прогнози на анализаторите, които в началото на годината очакваха рецесия. Пазарният анализатор съобщи, че ако "през първата четвърт 124 компании от S&P 500 са използвали тази дума в отчетите си, сега това са едва 16% – или 87% по-малко".

Чаушев изброи секторите с ръст на печалбите – комуникационните услуги, информационните технологии и финансовият сектор, докато енергийният остава на последно място. Две от компаниите, които, според Чаушев, са публикували особено силни резултати, са Amazon и Meta. Amazon отчита печалба на акция от 1,68 долара при очаквани 1,33 долара, при приходи от 167 млрд. долара – ръст от 13% на годишна база, и увеличение на рекламните постъпления с над 20%. Най-слабата част от отчета е в облачното звено AWS, където приходите нарастват със 17%, но това е изоставане спрямо конкурентите.

„Meta е надминала прогнозите с 20% повишение при печалбата на акция и приходите. Оперативният марж се разширява до 43% от 38%, основно заради интеграцията на изкуствен интелект във всички сфери на компанията“, отбеляза Чаушев. Според него единственият негатив остава звеното за виртуална реалност, но това, по думите му, е било очаквано от анализаторите.

Данни на Bloomberg Intelligence обаче показват, че ръстовете в цените на акциите след по-добри от очакваните резултати са били ограничени до 2% спрямо S&P 500, докато при разочароващи отчети спадовете са достигнали между 5% и 9%.

„Това е показателно за това колко е безпощаден пазарът към недостатъчно добрите дори в контекста на един силен сезон на отчетите. Въпреки добрите резултати средата е такава, че инвеститорите са една идея по-предпазливи и по-стриктни в реакцията си към негативните резултати“, обясни пазарният анализатор.

Що се отнася до перспективите до края на годината анализаторът очаква леко охлаждане на печалбите и свиване до около 7% печалба на акция през третото и четвъртото тримесечие. Причината, според Чаушев, е в несигурните политики на американската администрация. Той обясни, че в същото време прогнозите за третото тримесечие се повишават с най-бързи темпове от близо четири години.

„Може да видим разочарования, особено ако анализаторите продължат да завишават очакванията. Тогава волатилността на пазарите ще се повиши“, прогнозира пазарният анализатор. Той посочи, че през последните дни индексът S&P 500 отчете пет поредни сесии на спад, а останалите водещи индекси го последваха. „Това, което наблюдаваме, е промяна от технологични към по-дефанзивни компании и хеджиране на инвеститорите, което е свързано с речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Джаксън Хоул. Тази реч е една от най-важните през годината и се използва за нормализиране на очакванията на инвеститорите за нивата на лихвените проценти“, смята Ивайло Чаушев.

Той добави, че през последната седмица вероятността за намаляване на лихвите през септември е спаднала от 85% на 73%, а след речта на гуверньора на Фед пазарният анализатор оценява шансовете на 50-60%. „Когато Пауъл нормализира очакванията, това може да доведе до спадове, но това е ситуация, от която инвеститорите могат да се възползват в дългосрочен план“, коментира той.

