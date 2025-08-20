IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Индексите на Wall Street почти не трепват на фона на ключови икономически данни*

Акциите на Target поевтиняват с повече от 10%, след като търговецът на дребно отчете поредно понижение на продажбите

Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Борсовата сесия на Wall Street започва с леки изменения, докато инвеститорите оценяват смесените резултати от финансовите отчети на водещи търговци на дребно и очакват публикуването на протокола от последното заседание на Федералния резерв на САЩ, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,18% до 45 001,4 пункта. Широкият пазарен показател S&P 500 също спада с 0,18% до 6400,13 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite – с 0,53% до 21 201,436 пункта.

Акциите на американската верига магазини Target поевтиняват с повече от 10%, след като търговецът на дребно отчете поредно понижение на продажбите. Компанията обяви и нов главен изпълнителен директор, който ще встъпи в длъжност на 1 февруари. В същото време финансовите резултати на Lowe’s за второто тримесечие на годината надминаха очакванията на анализаторите.

На този фон инвеститорите очакват протокола от юлското заседание на Федералния резерв. На срещата си миналия месец централните банкери отново запазиха лихвените проценти без промяна. Публикуването на протокола предшества изявлението на председателя на Фед Джером Пауъл в петък, което инвеститорите очакват, за да получат представа за бъдещото движение на лихвените проценти в САЩ.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,304%, а тази по 30-годишните - до 4,908%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,13% до 98,14 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,11% до 66,52 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,28% до 63,15 долара за барел.

Златото повишава цената си с 0,73 на сто и се търгува на цена от 3383,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.

Последна актуализация: 16:57 | 20.08.25 г.
американски борси американски пазари
