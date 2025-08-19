Знаците за ускоряваща се инфлация поставят Федералния резерв в дилема

В рамките на предстоящата годишна конференция на Федералния резерв на САЩ в Джаксън Хол, Уайоминг, която започва в четвъртък, темата за инфлацията ще доминира дискусиите. Въпреки че последните данни за цените са смесени, няколко показателя пораждат въпроси относно нуждата от намаляване на лихвените проценти на следващото заседание на централната банка, пише investing.com.

За оптимистите по отношение на инфлацията новината от миналата седмица за индекса на потребителските цени (CPI) беше успокояваща. Показателят възлезе на 2,7% на годишна база през юли - без промяна спрямо юни. Изводът според някои анализатори е, че митата на президента Доналд Тръмп продължават да оказват ограничен натиск върху цените, което от своя страна подкрепя аргумента, че Фед трябва да намали лихвите на заседанието си, насрочено за 17 септември.

Скептиците обаче отвръщат, че основният CPI индекс, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите и се смята за по-надежден измерител на тенденцията, се е повишил с 3,1% на годишна база - най-високото ниво от февруари и повече от цял процентен пункт над целта на Фед от 2%.

Алтернативен измерител за инфлацията - Sticky CPI на Федералния резерв в Атланта - показва ясен обрат. През юли този индекс се повиши за втори пореден месец, като нарасна с 3,4% на годишна база. Основната му версия също отбеляза движение в посока нагоре.

Защо Sticky CPI е важен показател? Защото проследява стоки и услуги, чиито цени се променят рядко, което го прави по-добър измерител за инфлационните очаквания.

Картината се усложнява и от ускорението на цените на едро през юли - ръст от 0,9% за месеца, най-голямото месечно увеличение от три години насам, което изтласка годишния тренд до 3,3%, или най-високото ниво от февруари.

„Фактът, че PPI индексът се оказа по-висок от очакваното, докато CPI остана относително слаб, подсказва, че бизнесът поема по-голямата част от разходите за митата, вместо да ги прехвърля върху потребителите,“ коментира Кларк Геранън, главен пазарен стратег в CalBay Investments. „Скоро обаче компаниите може да започнат да променят курса и да прехвърлят тези разходи върху клиентите“, добави той.

И потребителите сякаш усещат това. Според ново проучване на Мичиганския университет, инфлационните очаквания на домакинствата се покачват. Индексът на потребителските нагласи в САЩ спадна през август - първото понижение от четири месеца насам.

„Това влошаване произтича основно от нарастващите притеснения за инфлацията,“ се посочва в доклада.

Предизвикателството за Фед е, че има и сигнали за отслабване на пазара на труда, което подкрепя аргумента за намаляване на лихвите. Наемането на нови служители е нараснало само със 73 хил. през юли - доста слаб резултат, който загатва за проблеми в перспективата за растеж.

Различни представители на централната банка на САЩ обаче поставят акцент върху различни рискове.

„С устойчивото приближаване на инфлацията към целта от 2% и признаците за крехкост на пазара на труда, смятам, че трябва да се съсредоточим върху рисковете за ангажимента ни за максимална заетост,“ заяви миналата седмица Мишел Боуман, член на Управителния съвет на Фед.

В същото време Остън Гулсби, председател на Фед в Чикаго, омаловажи слабостта в наемането на работна ръка. Според него забавянето може отчасти да се дължи на намаляването на имиграцията вследствие на мерките на Тръмп в тази посока, а не на отслабване на икономиката. Той посочи и все още ниския процент на безработица от 4,2% като доказателство за стабилността на пазара на труда.

Трейдърите все още залагат на намаление на лихвите от 25 процентни пункта следващия месец. Но предстои още един пакет от данни за инфлацията и заетостта преди заседанието на Фед. Ще намали ли паричният орган лихвите, ако потребителската инфлация отново покаже признаци на ускоряване? Може би инвеститорите ще получат някои подсказки за това в Джаксън Хол по-късно тази седмица.