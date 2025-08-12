Основната инфлация в САЩ се ускорява с най-бързия си темп от началото на годината

Основната инфлация в САЩ се ускорява през юли до най-високото си равнище от началото на годината. Това се дължи основно на повишените цени в сектора на услугите, които засилват продължаващите притеснения за ефекта от търговските мита.

Основният индекс на потребителските цени, който изключва волатилни компоненти като храни и енергоносители, е нараснал с 0,3% на месечна основа, показват данни на официалната статистика, цитирани от Bloomberg. Стойностите са в синхрон с прогнозите на икономистите. На годишна основа ускорението е 3,1%.

Основната инфлация в САЩ на месечна основа. Графика: tradingeconomics.com

В същото време общият индекс на потребителските цени се покачва с 0,2% за месеца, което е забавяне спрямо нивото от 0,3% за юни, показват още данните.

Цените в сектора на услугите, без енергийния компонент, растат с 0,4%, което е най-бързият темп от началото на годината. Това се дължи на най-голямото увеличение на таксите за въздушен транспорт от три години, като в секторите на медицинската грижа и развлеченията също има повишения. Някои категории, изложени на ефектите от митата, като играчки, спортни стоки и домакинско обзавеждане, също бележат повишение на цените макар и с по-бавен темп спрямо предходния месец.

Доходността по американските държавни ценни книжа расте, както и цените на фючърсите върху водещите щатски индекси минути преди началото на редовната сесия на Wall Street.

Подновеното ускорение в сектора на услугите – след месеци на по-смекчени четения, подчертава трудното овладяване на инфлацията. Трайното запазване на тенденцията ще е и допълнително предизвикателство за членовете на ръководството на Федералния резерв, които оставиха основните лихви без промяна тази година в очакване на по-убедителни аргументи за това как митата ще се отразят на покупателната способност, отказвайки да послушат настоятелните призиви на Тръмп за понижения.

Друг измерител на представянето в сектора на услугите, проследяван отблизо от Фед, който изключва цените за жилища и енергийните разходи, расте с 0,5% - един от най-бързите темпове от началото на 2024 г. Мярката – известна като индекс на цените на разходите за лично потребление – не оказва такава тежест върху взимането на решения като индекса на потребителските цени.