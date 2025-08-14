Инфлацията на едро в САЩ се е ускорила значително над очакваното през юли

Индексът на производствените цени (PPI) - показател за инфлацията на едро в САЩ, се е повишил много повече от очакваното през юли. Това попари надеждите, че Федералният резерв със сигурност ще понижи лихвите по-късно през годината, предава CNBC.

Според доклад на Бюрото по трудова статистика, публикуван в четвъртък, измерителят е нараснал с цели с 0,9% през миналия месец. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха той да се повиши с 0,2% на месечна база.

За сравнение, индексът остана без промяна през юни. Цените на едро могат да бъдат водещ индикатор за потребителските цени.

Без да се отчитат цените на хранителните продукти и енергоносителите, основният PPI индекс също се е повишил с 0,9% спрямо прогнозата за 0,3%. Като се изключат хранителните продукти, енергията и търговските услуги, показателят е отбелязал ръст от 0,6%, което е най-голямото му повишение от март 2022 г.

На годишна база основният PPI индекс е нараснал с 3,3%, което е най-голямото му 12-месечно движение от февруари и значително над целта на Фед за стойност от 2%.

Инфлацията в сектора на услугите до голяма степен е допринесла за този ръст, като през юли се е ускорила с 1,1% - най-рязък скок от март 2022 г. насам.

Въпреки че PPI се следи по-малко от индекса на потребителските цени (CPI), той предоставя важна информация за цените на суровините. Заедно тези показатели се отразяват в индекса на разходите за лично потребление (РСЕ) на Министерството на търговията - основният измерител за прогнозиране на инфлацията на Федералния резерв, който ще бъде актуализиран по-късно този месец.

След като индексът на потребителските цени (CPI) отговори на очакванията по-рано тази седмица, пазарите бяха оценили като почти сигурно, че Федералният резерв ще понижи основния лихвен процент на следващото си заседание през септември.