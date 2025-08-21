S&P 500 спада за пети пореден ден, Walmart повлече Dow с 200 пункта надолу*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с понижения, предава CNBC. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 216 пункта или 0,5%, а широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite изтриват по 0,4%.

Акциите на Walmart поевтиняват с повече от 4%, след като продажбите на американския търговец на дребно през второто тримесечие надминаха прогнозите на анализаторите, но очакванията за печалбата не бяха оправдани.

На този фон инвеститорите очакват изявлението на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в петък в рамките на годишния симпозиум на централната банка в Джаксън Хоул, Уайоминг. Надеждите са, че той може да даде повече информация за бъдещото движение на лихвените проценти в страната.

В сряда протоколът от юлското заседание на Фед показа, че централните банкери са загрижени за състоянието на пазара на труда и инфлацията, макар повечето да са съгласни, че е твърде рано лихвените проценти да се понижават.

„Федералният резерв е загрижен за ускоряването на инфлацията, тъй като компаниите прехвърлят разходите от митата на президента Доналд Тръмп върху потребителите“, заяви Дейвид Ръсел, глобален директор по пазарната стратегия в TradeStation.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,31%, а тази по 30-годишните - до 4,914%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,12% до 98,333 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,15% до 66,94 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI поевтиняват с 0,02% до 62,7 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,05 на сто и се търгува на цена от 3386,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.