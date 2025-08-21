Форумът в Джаксън Хоул поставя Пауъл между Тръмп, пазарите и разделенията във Фед

Речта на президента на Федералния резерв пред икономическия форум в Джаксън Хоул, щата Уайоминг, винаги се очаква с интерес. Тази година гуверньорът Джером Пауъл обаче ще говори на симпозиума, докато е изправен пред натиск – от ожесточените критики на президента Доналд Тръмп, който настоява за рязко намаляване на лихвите, но и заради някои промени в Управителния съвет на централната банка, пише в. Financial Times.

Годишната среща на централни банкери от цял свят в Джаксън Хоул започва днес, четвъртък, а в петък се очаква и речта на Пауъл.

От месеци Тръмп упреква Пауъл, наричайки го "упорито магаре" и "глупак" заради отказа му да намали лихвените проценти. Пауъл се аргументира с опасенията, че митата върху вноса, които Тръмп наложи на редица търговски партньори на САЩ, могат да ускорят инфлацията.

Сега Тръмп има възможността да посее още раздори във Федералната комисия по отворения пазар (FOMC) на Фед, като избере лоялен на себе си член на Управителния съвет на институцията.

Председателят на Съвета на икономическите съветници Стивън Майрън бе избран от Тръмп да изкара последните няколко месеца от мандата на Адриана Куглер, след като тя неочаквано се оттегли от Управителния съвет на Фед.

Майрън подкрепи призивите на Тръмп за намаляване на лихвите и настоя за реформа в управлението на Фед, която би дала на държавния глава правомощието да освобождава от длъжност хора като Пауъл.

Анализатори очакват това да разпали напрежение в обичайно спокойната атмосфера в централната банка.

"Майрън не е някой, който ще бъде обгърнат и завладян от традициите във Фед", коментира Стивън Блиц, главен икономист за САЩ в консултантската фирма TS Lombard.

"Той ще бъде провокатор, представляващ Тръмп във Федералната комисия по отворения пазар", смята Блиц.

Това би направило задачата на Пауъл в Джаксън Хоул в петък, когато пазарите ще анализират всяка дума от речта му, по-сложна от обикновено.

"Намираме се в това неудобно равновесно положение, където не знаем накъде ще отидат нещата", каза Генадий Голдбърг, главен стратег по лихвените проценти в TD Securities.

"Пазарът иска нотка на потвърждение от Пауъл в петък дали е отворен за намаляване на лихвените проценти", добавя Голдбърг.

Стивън Майрън не е единственият проблем за Пауъл.

Членовете на Федералната комисия по отворения пазар Кристофър Уолър и Мишел Боуман на заседанието по паричната политика през юли изразиха несъгласие и подкрепиха намаляване на лихвите.

Уолър и Боуман попаднаха в дългия списък на финансовото министерство от 11 души за евентуален наследник на Пауъл.

Ако приемем, че назначението на Майрън бъде потвърдено от Сената навреме за заседанието на Фед в средата на септември, това би изправило Пауъл пред трима несъгласни с неговата политика в седемчленния Управителен съвет.

Последно подобно противопоставяне в Фед е имало през 1988 г., а Тръмп и неговите поддръжници биха използвали това като доказателство, че позициите на Пауъл отслабват.

Междувременно вчера Тръмп призова за оставката на друг член на Управителния съвет - Лиса Кук, номинирана за поста от Джо Байдън, след като ръководителят на Федералната агенция за жилищно финансиране (Federal Housing Finance Agency – FHFA) Бил Пулте я обвини в измама с ипотечни кредити.

Смесените данни за икономиката на САЩ допълнително утежняват дилемата пред Пауъл, докато той се стреми да балансира между ценовата стабилност и осигуряването на максимална заетост, посочва FT.

Всеобхватните мита, наложени от Тръмп все още не са довели до скок на инфлацията, но някои от перспективи са негативни до степен, която подвига въпроса докъде може да бъдат намалени лихвите.

Повечето инвеститори очакват намаляване на лихвите на Фед с поне четвърт процентен пункт през септември, след като миналата седмица официални данни показаха, че инфлацията запазва нивото си през юли.

/БТА/