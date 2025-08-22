Индексите на Wall Street се повишават в очакване на знаци от Пауъл за лихвите*

Водещите индекси на Wall Street се повишават в очакване на речта на председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл в Джаксън Хоул в петък, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 297 пункта, или 0,7%. Широкият пазарен показател S&P 500 се повишава с 0,3%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite не бележи значима промяна.

Инвеститорите очакват с повишено внимание речта на Пауъл, надявайки се да получат яснота относно перспективите за лихвените проценти в страната. Според инструмента CME FedWatch пазарите оценяват вероятността за понижение с четвърт процентен пункт на септемврийското заседание на Фед на 75%.

„Мисля, че Федералният резерв и това, което Пауъл ще се опита да изрази, е обяснение и обосновка за възобновяване на процеса на понижаване на лихвените проценти от септември“, коментира Джим Карън от Morgan Stanley Investment Management пред CNBC. „Мисля, че това трябва да подкрепи пазарите“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,302%, а тази по 30-годишните - до 4,892%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,06% до 98,681 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,1% до 67,6 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI поскъпват с 0,05% до 63,55 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,29 на сто и се търгува на цена от 3371,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.