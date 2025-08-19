Dow достигна нов рекорд, Nvidia повлече технологичния сектор надолу

Широкият пазарен показател S&P 500 се понижи във вторник на фона на широко поевтиняване на технологичните акции, предаде CNBC. Бенчмаркът загуби 0,6%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite спадна с 1,5%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави около 10 пункта или 0,02%, след като за кратко достигна нов рекорд.

Акциите на водещите технологични компании и големите производители на чипове отбелязаха спад по време на сесията. Книжата на любимеца на инвеститорите Nvidia изтриха почти 3,5%, а тези на Advanced Micro Devices и Broadcom поевтиняха със съответно 5,5% и 3,6%.

Акциите на софтуерна компанията Palantir поевтиняха с повече от 9,5%, което я направи най-слабо представящата се компания в S&P 500. Други големи технологични имена като Tesla, Meta Platforms и Netflix също бяха под натиск.

В същото време акциите на Home Depot поскъпнаха с 3,7% след като американският гигант в търговията на дребно запази актуална прогнозата си за цялата година, въпреки че печалбите му за второто тримесечие на годината се оказаха под очакванията. Инвеститорите очакват финансовите отчети на веригите Lowe's, Walmart и Target по-късно тази седмица, за да получат повече информация за състоянието на потребителите в условията на смесени перспективи за инфлацията и променящата се търговска политика на САЩ.

Междувременно Wall Street очаква от председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл да даде индикации за това какво ще се случи на оставащите заседания на паричния орган през тази година. Централни банкери от цял свят ще се съберат тази седмица в Джаксън Хоул, Уайоминг, за годишния симпозиум на Фед.

„Речта в Джаксън Хоул в петък вероятно ще бъде повратна точка за пазарите, тъй като смятаме, че Пауъл ще даде сигнал, че понижение на лихвите е вероятно на предстоящото заседание през септември“, коментира Стивън Шварц, съосновател на компанията за управление на активи Pioneer Financial.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,308%, а тази по 30-годишните - до 4,908%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,11% до 98,273 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиня с 1,02% до 65,92 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,58% до 62,42 долара за барел.

Златото поевтиня с 0,55 на сто до 3359,4 долара за тройунция.