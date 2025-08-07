Анализатор: Ръстът на S&P 500 се крепи на седем компании

Основният растеж в индекса S&P 500 се дължи най-вече на седемте водещи технологични компании. Този коментар направи финансовият анализатор Божидар Балевски в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria. Според него без тях средният ръст на останалите 490 компании е около 2 – 3%.

Това според него показва, че макар пазарът като цяло да изглежда силен, съществуват значителни разлики в оценките на отделните сектори и компании. Балевски даде за пример компании като Nvidia и Tesla и Netflix, които според него са надценени, докато други като Google и Meta са по-балансирано оценени спрямо фундаментите си.

Според него не е задължително компаниите с раздути оценки да са лоша инвестиция, но за момента не отговарят на показателите си.

Анализаторът коментира рекордния размер на кешовите наличности в компанията на Уорън Бъфет – Berkshire Hathaway. По последни данни те възлизат на 336 млрд. долара, като представляват над една трета от активите на компанията. Балевски интерпретира това като сигнал за предпазливост от страна на Бъфет и трудност да се намерят атрактивни възможности за инвестиране в настоящата пазарна среда. Бел.ред: Припомняме, че през май Бъфет освободи поста главен изпълнителен директор, но ликвидността бе натрупана, когато той беше начело на компанията.

По думите на Балевски процентът на кеша също е на рекордни нива, което показва, че компанията все по-трудно намира добри места, където да насочи тези капитали. Той подчерта, че „наистина се наблюдава едно притеснение от страна на мениджмънта. „Кешът не трябва да се гледа като слабост, а напротив, в случая той е сила за компанията, която застрахова капитали. Това е една гъвкавост във трудни времена, която те биха използвали като възможност, тъй като, когато имат кеш (амуниции), те могат да стрелят (когато видят възможност)“, отбеляза финансовият анализатор.

В коментар по повод предупреждението, че AI манията е потенциално по-опасна от дотком балона, Балевски изрази умерена позиция. Той призна, че има AI компании със спекулативно високи оценки, но също така подчерта, че водещите играчи в сектора като Microsoft, Google, Meta и Amazon демонстрират устойчив растеж в приходите и печалбите.

Според него инвеститорите трябва да подхождат внимателно, като правят разлика между стабилни компании с доказана AI стратегия и спекулативни проекти, които се възползват от модата.

Балевски припомни примери от периода на дотком балона, когато от над 5 хиляди интернет компании, оцеляха едва няколко, сред които Google, Amazon, Yahoo и eBay. Той предупреди, че успешността на даден сектор не означава автоматично успех за всяка компания в него. „Конкуренцията и консолидацията често оставят само няколко победители“, заяви анализаторът и изрази мнение, че евентуална пазарна корекция не трябва да се възприема като заплаха, а като шанс за дългосрочните инвеститори.

По думите му спадовете създават възможности за закупуване на качествени активи на по-ниски цени, стига хоризонтът на инвестиране да е достатъчно дълъг.

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

