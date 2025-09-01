Еуфорията около изкуствения интелект ще е в основната на ралито в S&P 500 през 2026 г.

Акциите на американските компании ще отчетат 20% ценови ръст до края на 2026 г., водени от вълнението около изкуствения интелект (AI), прогнозират анализатори от Evercore ISI, цитирани от Bloomberg.

Те очакват S&P 500 да достигне 7750 пункта до края на следващата година, подкрепен от „технологичната революция, която ще тласне нагоре цената на акциите“, пише в бележка главният стратег по акции и количествени анализи в Evercore ISI Джулиан Емануел.

Това предполага 20% ръст спрямо края на последната сесия на американските фондови пазари. Оценката на Емануел за 2026 г. е най-високата сред анализаторите на Wall Street.

Второто тримесечие донесе „двуцифрен растеж и широки изненади въпреки несигурността относно търговските политики“, пишат още експертите от Evercore ISI.

Американските акции поскъпват за четвърти пореден месец, достигайки нови рекорди благодарение на оптимизма около стабилните корпоративни отчети и потенциалните намаления на лихвените проценти от страна на Федералния резерв. Ралито е движено от технологичния сектор, като акциите на компании като Nvidia Corp., Meta Platforms Inc. и Microsoft Corp. са прибавили поне 20% към стойността си от началото на годината.

Според бичия сценарии на стратезите на Evercore ISI S&P 500 би достигнал 9000 пункта, ако оптимизмът се задържи, подкрепен от доверието на потребителите, бизнеса и инвеститорите, докато мечият сценарий предвижда индексът да падне до 5000 пункта, ако инфлацията остане ускорена, а икономическият растеж отслабне.

„Изкуственият интелект е „по-голям“ от интернет“, пишат стратезите. „За три години неговият ефект засегна всички части на обществото и индустрията, въпреки че приемането му едва започва да се проявява“, добавят те.