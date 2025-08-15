Изкуственият интелект - повратна точка за пазара на труда

Изкуственият интелект (AI) вече трансформира трудовия пазар по света. Новата технология ще автоматизира повечето рутинни задачи и ще намали търсенето на някои професии, като в същото време ще създаде много нови работни места в технологичния сектор. Ще промени изцяло начина, по който работим и ще наложи нуждата от нови умения. Ще увеличи продуктивността, но ще засили неравенството в доходите. Това смятат 35% от запитаните в анкетата на Investor.bg „Какво влияние ще окаже изкуственият интелект върху трудовия пазар?“.

Според една четвърт от отговорилите (24%) изкуственият интелект ще автоматизира повечето рутинни задачи и ще намали търсенето на някои професии. 15% смятат, че иновативната технология ще промени изцяло начина, по който работим, и ще наложи нуждата от нови умения. Всеки десети е на мнение, че изкуственият интелект ще увеличи продуктивността, но ще засили неравенството в доходите. Други 7% са на мнение, че AI ще има минимално влияние в краткосрочен план, но ефектът ще се усети повече в бъдеще.

Младите са по-лесно адаптивни

"Технологията тепърва еволюира. Постоянно сме свидетели на нови неща, които се случват. Трябва да свикнем, че светът се променя. Човешката намеса става по-малко. Всяко нововъведение умножава в пъти напредъка на нашата работа, но във всички сектори има недостиг на кадри", коментира пред Bulgaria ON AIR Християн Петков, оперативен мениджър в компания за набиране на кадри.

Младите са по-лесно адаптивни, постоянно са облъчвани от нововъведения и са свикнали, че нещата се променят бързо, усвояват по-лесно новите технологии, каза Петков. И допълни, че физическият труд е все по-липсващ, а младите хора имат все по-малък интерес към традиционните физически дейности.

Петков посочи, че при актуалните предложения за работа у нас няма изрично изискване хората да умеят да работят с изкуствен интелект, но се очаква като даденост хората да могат да работят с новите технологии. Около 40-50 са позициите в цялата страна за разработване на изкуствен интелект, посочи той.

По думите му практиката показва, че AI подпомага много нашата дейност, но не може да ни замени напълно. Където работим с ръцете си и извършваме физически труд, в момента няма начин той да се внедри масово", каза Петков.

Новото е, че напоследък се появяват позиции, свързани с етиката при използването на AI и защитата на личните данни. "Да, някои от нашите дейности ще замрат и ще се видоизменят, а от нас ще се изисква лек напън да се преквалифицираме", отбеляза Петков.

"Изкуственият интелект е технология, обучителни модели, които работят с наличната информация в интернет пространството. Всякакви дейности, свързани с анализ и представяне на информацията под някакъв вид, са застрашени", каза още събеседникът.

Да се адаптираме към AI, иначе ще отнеме работата ни

"Изкуственият интелект е като новооткритото електричество. Променя начина, по който индустриите работят. Инвеститорите влагат много средства в стартъпи, които се занимават с изкуствен интелект. Това е новата реалност и всички трябва да се съобразим с нея. Няма съмнения, че трендът е необратим. Трябва да се напасваме към него. Това е добра възможност, а не опасност", коментира анализаторът на международни пазари Димитър Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

"Изкуственият интелект ще остане за много години напред. Много важно е компаниите постоянно да се адаптират към променящата се среда. Не се съмнявам, че ще дойде моментът, в който ще сме на върха на цикъла и чиповете ще поевтинеят, тогава ще дойде нещо друго", прогнозира анализаторът.

По думите му много хора гледат на AI като заплаха, че ще отнеме работните места, но всъщност който се адаптира към тези условия, ще бъде успешен.

„Изкуственият интелект ще отнеме работните места на тези, които не разбират от технологията. Който се адаптира към тези условия, ще бъде успешен. Има огромно търсене навсякъде по света, включително в България, на специалисти по изкуствен интелект", добави Георгиев.

Според него ще пострада IT секторът, който не използва AI, а който използва - ще спечели.

"В Китай обявиха, че залагат AI обучение при най-малките деца. Много е важно самообучението и това човек да бъде с отворени възможности, да слуша и да вижда как се променя светът", съветва Георгиев.

Смяна на изискванията към уменията в посока дигитализация и работа с AI

Навлизането на изкуствения интелект започва да се отразява на всеки трудов пазар. В световен мащаб се очаква опресняване на работната сила, като за около половината от работещите биха се сменили изискванията към уменията и компетенциите. Те ще са в посока повече дигитализация и работа с изкуствен интелект. Така че всички умения в тази посока ще бъдат търсени и би било добре хората да се насочат към този вид специалности – към всеки тип на преструктуриране на досегашната работа по по-дигитален, лесен, евтин начин. Това коментира за Investor.bg Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ).

Надпреварата за AI кадри променя пазара на труда в технологиите

В световен мащаб компании от всякакви сектори търсят служители, разбиращи от изкуствен интелект. Фирмите все по-често питат своите потенциални кандидати за технологични позиции дали знаят как да работят с новата технология. За близо едно от всеки четири технологични работни места в САЩ, обявени досега тази година, се търсят служители с умения в сферата на AI.

Компаниите от почти всяка част на икономиката променят изискванията си при набиране на персонал, за да се насочат към технологията. В информационния сектор, който включва много от технологичните гиганти, инвестиращи сериозно в разработването и внедряването на изкуствен интелект, водещите 36% от IT обявите за работа, публикувани през януари, са свързани с AI. Компаниите в индустриите на финансите и професионалните услуги, като банки и консултантски фирми, също търсят технологичен персонал, който знае как да използва или изгражда AI алгоритми и модели.

Ще се търсят хора там, където има дигитализиране и по-бързо и по-евтино да се случват нещата. Това може би ще доведе и до търсене на по-малко хора за извършването на дадена работа, но успоредно с това доходите ще продължават да растат. За България е важно по-бързо да влезе в режим на дигитализация и роботизация, така че роботите да поемат част от работата и така да се стимулира пазарът за по-висококвалифицирана и смислена работа, коментира Надя Василева.

Служителите се чувстват неподготвени за AI

На фона на надпреварата за AI кадри глобално проучване на Adecco Group установи, че само 25% от работещите получават специално обучение за работа с изкуствен интелект.

AI е една от най-трансформиращите сили на пазара на труда, като близо 40% от работните места в световен мащаб са повлияни от неговия възход. Въпреки че изкуственият интелект до голяма степен подобрява работните процеси, вместо да замества ролите, той също създава проблеми - служителите се чувстват неподготвени.

Според проучването 40% от служителите глобално са притеснени за дългосрочната си сигурност на работното място и едва 11% са готови за бъдещето на работния пазар.

„Без ясна подкрепа за развитие на умения, служителите чувстват притеснения за дългосрочната си сигурност. Преодоляването на тази празнина в знанията е от решаващо значение. Предлагайки обучение, фокусирано върху AI, компаниите могат да изградят доверие и да подготвят работната си сила да се ориентира уверено в тези промени. Работодателите, които инвестират в своите хора, ще бъдат в най-добра позиция за развитие на бизнеса си, тъй като служителите им са нетърпеливи за насоки и отворени да учат“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

Почти половината от служителите (48%) смятат, че техният работодател е отговорен да ги подготви за бъдещата работна среда, докато само 20% смятат, че това е тяхна отговорност.

Проучването показва също, че едва 11% от хората притежават чертите на талант, готов за бъдещето. Тези служители са не само издръжливи и адаптивни, но и технически грамотни и проактивни в развитието си. Те са доволни от факта, че техните роли могат да се развият или дори да се променят изцяло поради напредъка на AI.

Притеснителен е фактът, че 2/3 от бизнес лидерите планират да наемат готови кадри с AI умения, вместо да обучават съществуващите си екипи. Прекомерното разчитане на този начин на мислене за „купуване“ рискува да създаде работна сила на две скорости и да изостри недостига на таланти“, допълва Василева.

AI - фактор за повишаване на конкурентоспособността на икономиките

Изкуственият интелект ще бъде ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността на икономиките в цяла Европа. Според вицепремиера Томислав Дончев изкуственият интелект може да бъде мощен ускорител на икономическия растеж на България. По-сериозното му навлизане обаче неминуемо ще предизвика сериозни сътресения на пазара на труда. "Съвсем скоро един добър оператор с помощта на изкуствен интелект ще може да върши работа на 10 програмисти. Един добър счетоводител - на 15 счетоводители. Един добър одитор - на 20 одитори. Най-сериозният въпрос обаче е как хората, които ще загубят работата си заради AI, ще бъдат преквалифицирани", посочи Дончев, цитиран от БНР.

Той е на мнение, че предстои скорошно разделение на държавите и обществата на две категории - тези, които могат да произвеждат и да продават скъпи услуги, основани на новата технология, и други, които ще бъдат клиенти. „Много искам да сме в състояние да предоставяме такива услуги", посочи той.