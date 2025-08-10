Младите хора губят възможности на пазара на труда от по-опитните

Всеки път, когато има нови доказателства за нестабилност на пазара на труда, както при доклада на САЩ за заетостта от юли, се повдига очевиден въпрос за здравето на американската икономика. Сега все по-често икономистите и служителите задават втори въпрос: Виждаме ли въздействието на изкуствения интелект (AI) върху онези, работещи със знания, пише Конър Сен в коментар за Bloomberg.

Има много признаци, че изкуственият интелект прави пазара на труда по-труден за младите висшисти, но за 22-те млн. души с работни места, категоризирани като професионални и бизнес услуги, ръстът на заплатите всъщност се е ускорил през последната година до нива, които са значително над тези отпреди пандемията. Това предполага, че състоянието на пазара на труда за служителите с „бели якички“ най-добре се описва като раздвоен – такъв, където има както печеливши, така и губещи, а не такъв, на който повечето работници са в по-лошо положение.

Въпреки че общото ниво на безработица в САЩ е солидните 4,2%, условията за младите работници не са толкова благоприятни. Само 65,3% от 20- до 24-годишните са били заети миналия месец, което е с близо три процентни пункта по-ниско от пика след пандемията през януари 2024 г. и приблизително същият дял, какъвто е наблюдаван през декември 2008 г. след краха на Lehman Brothers Holdings. За милионите висшисти във възрастовата група от 22 до 29 години нивото на безработица е било 3,7% през първите шест месеца на годината, в сравнение с 2,8% през 2019 г., сочат данни от Current Population Survey.

Тези числа се подкрепят от множество репортажи, както и от коментари на корпоративни ръководители за това как според тях изкуственият интелект трансформира нуждите от работна ръка. Обявите за стажове тази пролет са намалели. Скорошна статия на Wall Street Journal отбелязва, че делът на наетите на начално ниво в най-големите технологични компании, спрямо всички новонаети, е спаднал с 50% от 2019 г. насам, докато друг посочва, че консултантската фирма McKinsey сформира по-малки, но по-опитни екипи, тъй като добавя изкуствен интелект към работата.

Все по-често се случва изпълнителните директори да говорят за изкуствения интелект, който в крайна сметка води до значителни съкращения. В Meta Platforms, Alphabet и Microsoft броят на служителите се е увеличил с 64% между 2019 и 2022 г., но само с 3% през последните три години. Това се случва във време, когато трите технологични гиганта колективно планират капиталови разходи за над 250 млрд. долара през следващите 12 месеца, което предполага, че има компромис между инвестирането в изкуствен интелект и наемането на работници.

Въпреки че броят на работните места в категорията професионални и бизнес услуги в данните за заплатите извън селското стопанство се е свил леко през последната година, ръстът на възнагражденията се е ускорил до малко над 5% през юли. Сравнете това с 2019 г., когато ръстът на заетостта е бил средно 1,3%, докато заплатите са се увеличили с 3,7%.

Едно от обясненията за това е, че има ефекти на състава на персонала. Ако компаниите не наемат млади работници, които обикновено са по-ниско платени, ще наблюдаваме по-нисък ръст на заетостта в професионалните и бизнес услугите, заедно с нарастващи средни нива на възнаграждение, което би могло да надцени степента, до която по-възрастните, по-опитни работници получават повишения.

Но има основания да се смята, че някои работници наистина печелят от тази фаза на бума на изкуствения интелект. Наблюдаваме предложения на нивото на тези на професионалните спортисти, отправяни към избрани малцина инженери, които разработват нови модели с изкуствен интелект. Извън технологичния сектор, има компании като McKinsey, където „посредствената експертиза“ изчезва, докато специализираната експертиза става по-ценна в комбинация с агенти с изкуствен интелект. Това съвпада с прогнозата на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, че работниците, които използват AI, ще се справят добре в този преход.

Има защо всички работници да усещат неудобствата от технологична иновация, която все още не се намесила сериозно в работата на повечето работници, но крайният резултат е особено несигурен. Няма гаранция, че следващото поколение модели с изкуствен интелект няма да погне работниците с по-напреднали умения. Това е далеч от технологичния бум от края на 90-те години на миналия век, който беше съпроводен от широкообхватен растеж на заетостта, възнагражденията и потреблението.

С бума на изкуствения интелект се усеща, че колкото по-голям става той, толкова повече губещи ще има в крайна сметка, било то от смущения в работната сила или от срив, предизвикан от лоши инвестиции. Освен ако няма признаци, че това води до повече печеливши, отколкото губещи, това е бум, който разбираемо генерира толкова страх, колкото и оптимизъм.