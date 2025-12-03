Биткойнът си връща силите на най-високата цена от две седмици

Биткойнът продължи колебливото си възстановяване в сряда, достигайки двуседмичен връх, на фона на усилията на криптопазара да се възстанови от продължилия седмици спад в цените, съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута поскъпва със завидните 7% за денонощието до 93 292 долара минути преди 9 ч. българско време. Това е най-високото ѝ равнище от поне две седмици насам.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Ценовите ръстове се простират и на по-широкия пазар. Етерът поскъпва с 9%, рипълът с 8,5%, а соланата с 11,6%.

Пазарът на дигитални активи остава на нестабилна основа след тежкия спад, който започна в началото на октомври – само дни след като биткойнът достигна рекордните над 126 хил. долара. Оттогава бе заличена пазарна стойност от над 1 трлн. долара в криптосектора.

„Настроенията все още са крехки“, коментира Шон Макналти, ръководител на търговията с деривати за Азиатско-тихоокеанския регион във FalconX.

Барометър за доверието на инвеститорите е групата от 12 спот биткойн борсово търгувани фонда, листнати в САЩ, които регистрираха – по думите на Макналти - „слаб“ приток на капитал от 59 млн. долара във вторник, според данни, събрани от Bloomberg.

Трейдърите преживяха труден период тази седмица. Цените на криптовалутите се сринаха в понеделник след коментари на главния изпълнителен директор на Strategy Фун Лъ, че компанията трезор може да прибегне до продажба на криптовалута, ако е необходимо, за да извършва плащания по дълга. Strategy, известна преди като MicroStrategy, заяви по-късно, че създава резерв от 1,4 млрд. долара, за да има лесно достъпни парични средства.

Във вторник биткойнът възвърна част от позициите си благодарение на нова порция новини: планът на председателя на Комисията по ценни книжа и борси (SEC) Пол Аткинс да представи мерките зад „изключението за иновации“ за компаниите за цифрови активи, както и решението на Vanguard Group да позволи търговията с ETF-и и взаимни фондове, които държат предимно криптовалути, на нейната платформа.

Последното повишение на цените доведе до ликвидации на мечи залози на стойност около 400 млн. долара за всички токени през последните 24 часа, показват данни на Coinglass.

„Това възстановяване всъщност е просто рали на облекчението“, посочва Мелвин Денг, главен изпълнителен директор на QCP Group, в интервю за Bloomberg TV. Но биткойнът може да „възвърне част от инерцията“ оттук нататък, добави той.