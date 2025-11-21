Биткойнът е напът да изпрати най-лошия си месец от криптозимата през 2022 г. насам

Биткойнът е напът да отбележи най-лошото си месечно представяне, откакто през 2022 г. секторът бе тежко ударен от вълна корпоративни фалити.

С напредването на деня цената на най-старата криптовалута потъва още по-надолу, като към обяд вече е 81 842 долара, което е понижение от над 10% за денонощието.

Етерът се разменя за 2689 долара, или поевтиняване от 10,5%.

Досега биткойнът е изтрил 23% от стойността си през ноември – най-големият спад за един месец от юни 2022 г., показват данни, събрани от Bloomberg. Крахът на стейбълкойна TerraUSD на До Куон през май същата година предизвика верижен хаос в сектора и впоследствие се стигна до редица корпоративни фалити, чийто връх бе падението на Сам Банкман-Фрийд и неговата FTX.

Месечно ценово изменение на биткойна. Графика: Bloomberg LP

Въпреки приятелски настроената администрация на САЩ в Белия дом при президента Доналд Тръмп и нарасналото институционално приемане цената на биткойна се срина с над 30% от рекордния си връх в началото на октомври.

Това стана факт след вълна от ликвидации на 10 октомври, които изтриха 19 млрд. долара в ливъридж залози и на свой ред премахнаха 1,5 трлн. долара от общата пазарна капитализация на целия криптосектор.

Натискът за продажби само се увеличава през последното денонощие, като са били ликвидирани още 2 млрд. долара в ливъридж позиции, според CoinGlass.

Институциите засега изглежда не бързат да се възползват от ниските цени и да купуват. Групата от 12 листнати в САЩ биткойн борсово търгувани фонда записват отлив на капитал на стойност 903 млн. долара само в четвъртък, втората по големина сума за ден от пускането си през януари 2024 г. Наличните позиции при безсрочните фючърси са намалели с 35% от върха си през октомври от 94 млрд. долара.

Дневни нетни капиталови потоци към пуснатите в САЩ спот биткойн борсово търгувани фондове. Графика: Bloomberg LP

„Настроенията като цяло са изключително лоши. Изглежда има принудителна продажба на пазара и не е ясно колко надълбоко ще стигне“, посочва Пратик Кала, портфолио мениджър в австралийския хедж фонд Apollo Crypto.