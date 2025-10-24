Новият изпълнителен директор на Porsche ще трябва да решава стари проблеми

Напускащият изпълнителен директор на Porsche Оливер Блуме ще трябва да представи пред акционерите още един тримесечен отчет, преди десетгодишният му мандат да приключи. Отсега е ясно, че отчетът няма да е особено приятен за инвеститорите, пише Ройтерс.

Очаква се германският производител на спортни автомобили да отчете голяма оперативна загуба, тъй като е притиснат между сериозен спад на продажбите в Китай и американските мита, докато едновременно с това претърпява скъпоструващ обрат в прехода си към електрически автомобили.

В опит да оправи нещата, Porsche назначи бившия ръководител на McLaren Майкъл Лайтърс за нов изпълнителен директор, който ще поеме волана през януари, надявайки се да съживи търсенето в Китай и да разреши загадката с електромобилите.

Инвеститорите все още не са убедени в избора на Лайтърс.

„След няколко понижени перспективи за печалбата за една година видимостта на бизнес модела остава силно ограничена“, коментира Инго Шпайх от Deka Investment, която държи акции на Porsche на стойност около 48 млн. долара. Той добавя, че опитът на Лайтърс в McLaren и Ferrari показва накъде може да се насочи компанията.

Porsche се очертава като една от най-големите жертви в буксуващия автомобилен сектор в Европа. От листването на акциите си на борсата през 2022 г. компанията е загубила около половината от пазарната си стойност.

Шпайх казва, че Porsche трябва да си върне потребителите в Китай и да накара купувачите на коли с мощни бензинови двигатели да приемат към електрически модели.

„Porsche е изправена пред голямо предизвикателство: в сегмента на луксозните спортни автомобили електрическите превозни средства все още не са добре приети от клиентите. Ключовият въпрос е: ще успее ли новият изпълнителен директор да поведе Porsche в сегмента на електромобилите?“, посочва Шпайх.

По-късно през деня Porsche трябва да представи отчета си, като анализатори и инвеститори очакват компанията да отчете оперативна загуба от 611 млн. евро за третото тримесечие. Това рязко би контрастирало на отчетената преди година печалба от 974 млн. евро.

Това отразява разходите от 1,8 млрд. евро, свързани със забавяния във внедряването на електрически превозни средства.

Блуме, който ще остане главен изпълнителен директор на компанията майка на Porsche – Volkswagen Group, заяви миналото тримесечие, че очаква „положителен импулс от 2026 г. нататък“ при Porsche, но анализаторите не са толкова оптимистични.

Пал Скирта от Metzler Bank заяви, че отстраняването на проблемите може да отнеме от три до пет години.

Лайтърс ще трябва да приложи програма за преструктуриране, която предвижда съкращения на 1900 работни места през следващите години, в допълнение към премахването на 2000 временни работници тази година, като в момента се договаря втори пакет от мерки.

С 32 195 автомобила, доставени в Китай през първите девет месеца на 2025 г., продажбите на Porsche там са намалели с повече от половината спрямо същия период на 2022 г.

Междувременно маржовете на Porsche спадат от 18% през годината на първичното публично предлагане до около 2% за тази година.

Шпайх казва, че Porsche може да се справи с настоящите 15% мита на САЩ. Истинското предизвикателство ще бъде да се реши бъдещето на високопроизводителните автомобили на компанията в електрическата ера и как да се съживи марката в Китай.

Шансът за връщане към високи маржове на този пазар обаче е малък, освен ако Porsche не може да определи точно за какво китайските потребители са склонни да плащат високи цени, коментира Ту Ле, основател на консултантската фирма Sino Auto Insights.