Сътресения в германската автоиндустрия – над 50 хил. работни места са съкратени за година

Германският автомобилен сектор оглавява списъка с индустрии, които са най-силно засегнати от продължаващите икономически проблеми на Германия. Както показва анализ на консултантската фирма EY, в германската индустрия се губят все повече работни места – повечето от тях в автомобилния сектор, пише merkur.de.

Проучването, базирано на данни от Федералната статистическа служба, показва, че работните места в промишлеността в Германия се съкращават в голям мащаб. С около 5,42 млн. служители към 30 юни 2025 г., германската промишленост отчита 2,1% по-малко работна ръка, отколкото преди година.

Общо 114 000 работни места са били съкратени в промишлеността в рамките на една година - почти половината от тях в автомобилната индустрия, където за една година са съкратени около 51 500. Това представлява 6,7% от всички служители в сектора. В сравнение с 2019 г., в автомобилния сектор са загубени 112 000 работни места. Никой друг промишлен сектор регистрира толкова рязко намаляване на заетостта.

Тенденцията се засилва напоследък. В сравнение с 2019 г., германската индустрия като цяло е загубила почти четвърт милион работни места (245 000 броя), или 4,3% от общата си работна сила.

Приходите в германската промишленост също намаляват рязко. През второто тримесечие на 2025 г. е регистриран спад на продажбите от 2,1%. Това е осмото поредно тримесечие, в което индустриите отбелязват спад. Само секторът на електрониката се противопоставя на тенденцията; всички останали индустрии държат само една посока по отношение на продажбите: низходяща. Приходите от продажби в силно засегнатия автомобилен сектор спадат с 1,6% през този период.

Германската индустрия, и по-специално автомобилният сектор, буксува на много фронтове – слабо вътрешно търсене, китайска конкуренция, преход към електрическа мобилност, скъпа енергия, тромава бюрокрация и, най-вече, митата на САЩ.

Нарастващата цена на германските продукти на американския пазар удря особено силно експортно ориентираните германски индустрии. Освен това автомобилната индустрия се бори и с намаляващите продажби на китайския пазар, където е особено затруднена от местната конкуренция, предлагаща превозни средства на ниски цени.

Икономическите условия, които оказват огромен натиск върху индустрията, сега неизбежно водят до мащабни и болезнени програми за намаляване на разходите, които вече бяха обявени от Volkswagen и Mercedes-Benz. Дъщерното дружество за батерии на Porsche, Cellforce, до голяма степен ще преустанови дейността си поради отчетените по-горе проблеми.

Тези мерки, естествено, засягат и доставчиците на автомобилни компоненти. ZF, Bosch и Continental вече обявиха намерението си да продължат със свиването на разходите. Както обяснява Ян Брорхилкер от EY, огромният спад в печалбите, слабите външни пазари и свръхкапацитетът правят съкращенията на работни места неизбежни.

Това засяга и други индустрии – 17 000 работни места бяха съкратени в машиностроенето за една година, а други 12 000 в производството на метали.

Химическият и фармацевтичният сектор не са засегнати от съкращенията на работни места.

Анализаторите отново подхранват дебата за Германия като център на индустрията. Вече се говори широко за продължаващ процес на деиндустриализация. Това обаче не може да се заключи от броя на заетите в промишлеността. В края на 2024 г. броят им достига 185 000 души, което е с 3,5% повече от 2014 г.

Според икономическите експерти на EY обаче се очаква тенденцията на съкращаване на работни места в производството да продължи.

Брорхилкер обяснява, че някои големи индустриални компании в момента прилагат програми за намаляване на разходите и преструктуриране. Ефектите от тези съкращения на работни места ще станат очевидни в текущата статистика за заетостта. Той очаква броят на работните места в промишлеността да продължи да намалява до края на тази и през следващата година. Това ще има последици и за младите таланти, тъй като все по-малко млади хора се насочват към автомобилната индустрия и машиностроенето. Това ще се усети и сред младите академици в инженерните професии – и ще доведе до нарастващ брой безработни висшисти, предупреждава EY.