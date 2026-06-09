Франция и Германия се отказват от съвместния си проект за изтребител

Франция и Германия се отказват от съвместна програма за разработка на изтребители поради разногласия между участващите компании. Това е удар върху европейските планова за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната, съобщава Euronews.

Програмата Future Combat Air System (FCAS) стартира през 2017 г., за да замени френските изтребители „Рафал“ и самолетите „Юрофайтър“, използвани от Германия и Испания.

Тя трябваше да бъде допълнена от дронове, сензори и цифрови комуникационни системи, проектирани да работят заедно в мрежово бойно пространство.

Проектът беше разглеждан като ключов тест за европейските усилия за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната, тъй като те се стремят да представят единен фронт срещу враждебна Русия във време на влошаване на отношенията със САЩ.

Но програмата беше затруднена от разногласия между участващите фирми: френската Dassault Aviation и Airbus, която представлява Германия и Испания.

Проектът дълго време се смяташе за едно от най-важните начинания в областта на индустриалната и политиката за сигурност на Европа. Но в продължение на години той беше забавян от конфликти между участващите компании, а спорът за лидерство, разпределение на работата и правата върху интелектуалната собственост в крайна сметка се оказа неразрешим. Докато Dassault настояваше да поеме водеща роля в разработването на изтребителя, Airbus отказа да приеме ролята на подкрепящ партньор.

Допълнителни усложнения възникнаха заради различните военни изисквания. Франция настояваше за самолет, способен да излита от самолетоносачи и да носи ядрено оръжие, за своите въоръжени сили - нещо, от което Германия не виждаше нужда. Предложенията за разработване на два различни варианта на самолета в рамките на програмата не успяха да получат съвместно одобрение.

Новината контрастира с призивите Европа да интегрира по-тясно фрагментираните си армии, тъй като геополитическите сътресения се задълбочават.

Войната на Русия срещу Украйна навлиза в петата си година, докато европейските страни са все по-загрижени за ангажиментите на САЩ относно сигурността на континента под ръководството на президента Доналд Тръмп.

Въпреки че съвместният проект за самолет е изоставен, програмата FCAS не е напълно прекратена. Според правителствени източници, разработването на така наречения „Боен облак“ ще продължи.

Това е цифрова мрежа, предназначена да свързва самолети, дронове и други оръжейни системи.

Френското и германското министерство на отбраната ще изготвят план за сътрудничество в областта на отбраната, „фокусиран върху няколко реалистични и релевантни проекта“ на предстояща среща, посочва източник.

За Airbus решението отваря вратата към търсене на нови партньори. Индустриални представители посочват шведската отбранителна група Saab и британско-японско-италианската програма за изтребители като потенциални възможности за сътрудничество.

Dassault, от своя страна, вероятно ще продължи самостоятелно да разработва следващото поколение на „Рафал“.

С провала на програмата за съвместно изграден изтребител приключва едно от най-амбициозните европейски отбранителни начинания през последните години.

В същото време решението бележи промяна в курса: вместо един споделен самолет, Берлин и Париж сега изглеждат готови да преследват отделни национални проекти под общ технологичен чадър.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви по-рано тази година, че ще „направи всичко по силите си, за да стартира съвместни европейски проекти тук, и най-вече германско-френски проекти“.

През април, след разговори с Мерц, френския държавен глава Еманюел Макрон отрече, че проектът е мъртъв.

„Продължаваме да вървим напред. Европа никога не се е нуждаела повече от единство, по-голяма независимост и по-голям суверенитет, отколкото сега“, заяви той.