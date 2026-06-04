Германия за първи път не успя да си осигури място в Съвета за сигурност на ООН, като Португалия и Австрия получиха повече гласове за двете места, свързани със Западна Европа, считано от 2027 г., съобщава Euronews.

Съветът за сигурност на ООН има 15 членове: пет постоянни – САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания - и 10, избирани за поетапни двугодишни мандати, като тези места са разпределени между различните региони на света.

При тайно гласуване, проведено от Общото събрание за местата в Европа, Португалия и Австрия получиха съответно 134 и 131 гласа. Германия, която вече има шест мандата зад гърба си, е получила 104 гласа.

Зимбабве, единственият кандидат за африканско място, беше избрана със 182 гласа, а Тринидад и Тобаго си осигури мястото като представител на Латинска Америка и Карибите със 181 гласа.

Отделно гласуване реши кой ще заеме мястото в Азия между Филипините и Киргизстан.

Петте избрани държави ще заменят Пакистан, Сомалия, Гърция, Дания и Панама, считано от 1 януари 2027 г. Те ще се присъединят към петте други членове, избрани за периода 2026–2027 г., а именно Демократична република Конго (ДРК), Либерия, Латвия, Колумбия и Бахрейн.

Германският външен министър Йохан Вадефул проведе интензивни разговори с дипломати и правителствени представители в Ню Йорк, за да популяризира германската кандидатура. В кампанията си Вадефул посочи ролята на Германия като един от най-големите финансови донори на системата на ООН, както и участието ѝ в мироопазващи мисии. Федералното правителство също така обеща на африканските държави подкрепа за искането им за по-голямо влияние в Съвета за сигурност.

От самото начало обаче стана ясно, че мястото на страната не е гарантирано. За разлика от предишните вотове, този път Германия се изправи срещу двама сериозни конкуренти.

Дипломатическите кръгове също така приеха критично факта, че германското правителство не е успяло ясно да определи нито американските, нито израелските атаки срещу Иран като нарушения на международното право. Участниците в гласуването приеха това като потенциален недостатък за кандидатурата.

Друг минус за Берлин е, че Австрия вече беше обявила кандидатурата си през 2011 г., като Португалия я последва през 2013 г. Берлин официално се включи в надпреварата едва през 2020 г., което му остави значително по-малко време за провеждане на кампания за привличане на подкрепа.